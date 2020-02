Super Smash Bros Ultimate, enquête sur les 15 plus recherchés en tant que DLC

Il y a quelques semaines, le dernier personnage prévu pour le laissez-passer de combat ultime Super Smash Bros Ultimate a finalement été publié, Byleth of Fire Emblem Three Houses étant celui choisi pour fermer le cercle d’invités supplémentaires … ou pas du tout, il avait déjà chuté auparavant qu’il y aurait plus de DLC à l’avenir, en particulier un deuxième Fighter Pass pour finir de rassembler l’énorme escouade de combattants du croisement le plus célèbre et ambitieux des combats de stars de Nintendo et de certains tiers, soit six le nombre final des nouveaux membres d’ici 2021. Bien que Sakurai lui-même ait abandonné en personne, lesdits futurs DLC ont déjà été choisis – c’est parce que les accords et les collaborations avec d’autres sociétés ont déjà été fermés, ou une manière subtile de laisser tomber que certaines personnes ne le font pas insister tant pour faire des suggestions sur ce sujet sur les réseaux-, il est inévitable de rêver que nos personnages préférés passent par la version Ultimate de Nin J’ai Switch comme Ark de Terranigma, c’est pourquoi il y a toujours plus que des sondages bienvenus de certains médias spécialisés, pour libérer cette imagination et partager ces rêves (parfois frustrés) avec plus de gens.

Tel a été le cas. Au Japon, où Inside Games a fait écho aux opinions d’une grande partie du joueur public, gardant une grande Top 15 des personnages les plus désirables pour rejoindre l’équipe Super Smash Bros Ultimate sous la forme d’un futur DLC, que vous pouvez voir ci-dessous:

Sora (série Kingdom Hearts) – 290 votesDante (Devil May Cry) – 91 votesHunter (Monster Hunter) – 80 votesRex (Xenoblade Chronicles 2) – 74 votes2B (Nior Automata) – 70 votesCrash (Crash Bandicoot series) – 65 votesWaddle Dee / Bandana Waddle Dee (Kirby) – 64 votesSephiroth (Final Fantasy VII) – 59 votesArle (série Puyo Puyo) – 56 votesSteve (Minecraft) – 55 votesKnow (série Fate) – 53 votesKirito (Sword Art Online) – 50 votes Balle) – 32 voixGeno (Super Mario RPG) – 26 voix

Le plus désiré de tous est donc Sora, protagoniste de la saga Kingdom Hearts, qui coïncide curieusement avec la rumeur qui a circulé il y a quelques semaines que le Grand N était en négociations pour l’obtenir mais la multinationale Disney n’était pas pour le travail de la moment Quoi qu’il en soit, que pensez-vous de ceux choisis par le public japonais? Quel serait votre candidat préféré?

