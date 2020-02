Super Smash Bros. Ultimate – Nostalgie avec le tournoi “Born in the 90”

La nostalgie vient à Super Smash Bros.Ultimate. Et c’est que le jeu de combat le plus célèbre de Nintendo reviendra pendant quelques jours dans la décennie qui l’a vu naître, les années 90. Que fera-t-il? Eh bien, basé sur des bâtons, il en manquerait plus. A partir du 21 février, et pendant 3 jours, nous aurons l’opportunité de jouer le tournoi «Born in the Nineties». Un tournoi qui rend hommage à scénarios et personnages qui sont entrés dans nos vies au cours de cette décennie. Ça hallucine chez le voisin!

Super Smash Bros. Ultimate – «Né dans les années 90»

Comme toujours, plus nous progressons dans le tournoi, Les esprits que nous pouvons obtenir seront meilleurs. Les tours du tournoi auront une durée de 2h30 minutes dans laquelle le vainqueur sera celui ou celle qui obtiendra le meilleur score (relation entre les KO atteints et les KO reçus). Quant aux personnages, Seuls ceux qui ont émergé dans les années 90 (dans leurs jeux et / ou sociétés respectifs) peuvent être utilisés: Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Ness, Captain Falcon, Jigglypuff, Sheik, Dr. Mario, Pichu, Falco, Marth, Young Link, Ganondorf, Mewtwo, Meta Knight, Wario, Pokémon Trainer, Diddy Kong, Sonic, King Dedede, Wolf, Cloud, Richter, King K.Rool, Banjo & Kazooie et Terry.

Dans le tournoi Super #SmashBrosUltimate de 3 jours, “Born in the Nineties”, qui commence le 21 février, il y a des combattants et des scènes créées dans les années 90! Plus vous avancez, meilleur est votre esprit! pic.twitter.com/4lkWfQMXA4

– Nintendo Spain (@NintendoES) 19 février 2020

En revanche, il y aura un total de 31 scénarios disponibles, y compris Midgar, Final Fantasy VII, la zone Green Hill, Sonic et d’autres Nintendo plus “typiques” comme Hyrule Castle et Gerudo Valley, de la saga Zelda, Saffron City, de Pokémon, et plusieurs liés aux jeux Mario, Yoshi et Donkey Kong. Beaucoup d’articles pour profiter d’un tournoi “dabuti”. Ne croyez-vous pas

