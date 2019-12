Super Smash Bros.Ultimate organise un nouvel événement Spirit Board cette semaine avec des personnages en short

Publié le 25 décembre 2019 par Brian (@NE_Brian)

Super Smash Bros.Ultimate accueillera son dernier Spirit Board cette semaine, a annoncé Nintendo. “Tellement confortable! So Cool! "Mettra en vedette des personnages en short, et vous gagnerez des collations supplémentaires en les battant. Ninten, Pyra, Giga Mac et Claus apparaîtront également à des heures fixes.

Le nouvel événement Spirit Board sera mis en ligne le 27 décembre. Attendez-vous à ce qu'il dure au total trois jours.

