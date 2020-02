Super Smash Bros.Ultimate presque terminé

Six nouveaux combattants en route, Super Smash Brothers presque terminé

Eh bien, le journaliste et traducteur de jeux connu Push Dustin s’est récemment rendu sur Twitter pour annoncer des nouvelles passionnantes et tristes sur Super Smash Bros Ultimate 2018.

La colonne Famitsu pour Sakurai a fui.

Voici quelques plats à emporter:

6 combattants supplémentaires sont en cours de création pour Smash Ultimate. Après cela, il n’y a plus d’autres plans, donc Smash Ultimate est presque terminé.

– PushDustIn (@PushDustIn) 19 février 2020

Les six personnages ont été confirmés en janvier et ces personnages sont décidés par Nintendo eux-mêmes, ce qui explique pourquoi Sakurai pense qu’il y a trop de personnages de Fire Emblem. Mais la fuite indique qu’une fois la deuxième saison terminée, il n’y a aucun plan pour son avenir, ce qui indique probablement que le jeu est presque terminé.

Pourquoi cela pourrait être une bonne nouvelle:

Push Dustin a précisé dans ce fil de tweet que Sakurai ne travaille sur rien d’autre tandis que sur Smash Bros.Il a ensuite précisé qu’il était d’accord avec cela car Super Smash Bros Ultimate rend les fans heureux, mais cela semble être un sacrifice fait par Sakurai.

Le seul jeu non-Smash sur lequel il travaille depuis 2006 est Kid Icarus: Uprising en 2012. Il semble avoir fini avec la franchise pour la plupart et avant la sortie d’Ultimate, a suggéré qu’il n’avait pas d’avenir. Cela pourrait enfin lui laisser de la place pour travailler sur quelque chose de nouveau, comme beaucoup l’ont suggéré. Sakurai semble dévoué et créatif, et même s’il serait triste de voir Smash partir, nous sommes ravis de voir ce qu’il pourrait faire à l’avenir.

Qu'est-ce que tu penses? Sur quoi aimeriez-vous voir Sakurai travailler?

