Super Smash Bros.Ultimate reçoit un ensemble d’entraînement pour les esprits

Il est plus que probable que beaucoup d’entre vous qui ont une copie numérique ou physique de Super Smash Bros.Ultimate soient également en possession d’un abonnement Nintendo Switch Online. Et si vous n’êtes pas encore abonné, nous vous le recommandons; Le jeu en ligne du dernier jeu de Masahiro Sakurai est très amusant! Et si, comme nous l’avons dit au début, vous avez les deux produits dans votre console, Nintendo a un cadeau pour vous (et non, il ne s’agit pas de Doom Slayer, DIVERS).

Vous saurez que dans Super Smash Bros.Ultimate il y a des esprits, qui ont la fonctionnalité d’offrir des avantages, des améliorations et des exhausteurs au combattant auquel nous les ajoutons (dit très brièvement). Ceux-ci peuvent monter de niveau lorsque nous nous battons avec eux équipés, mais ce n’est pas le seul moyen de les renforcer, car nous pouvons leur donner des collations grandes, moyennes ou petites pour augmenter leur expérience. À cela s’ajoute un autre type de «monnaie» appelé «Spirit Points» qui est utilisé pour acheter des spiritueux dans certains magasins que nous trouvons dans le mode histoire, entre autres fonctions.

Eh bien, Nintendo vient d’offrir une aide aux utilisateurs qui cherchent à avoir les esprits les plus forts via le Nintendo eShop, dans le cas de 3000 points d’alcool, 100 petites collations, 30 moyennes et 5 grandes. Le téléchargement est d’environ 16 Mo, vous savez donc, pour entrer dans l’eShop et combattre!

