Super Smash Bros.Ultimate version 7.0.0 maintenant en ligne, Byleth maintenant disponible

Nintendo a mis à jour Super Smash Bros.Ultimate à la version 7.0.0, ajoutant officiellement un nouveau DLC Fighter au jeu.

Les joueurs qui possèdent le Fighter’s Pass ou qui ont acheté le DLC individuel ont désormais accès au nouveau personnage Byleth. La mise à jour ajoute également de nouvelles scènes, des esprits et de la musique de Fire Emblem: Trois maisons, ainsi que de nouveaux costumes Mii. Nous pouvons également nous attendre à un certain nombre d’autres ajustements et changements d’équilibre, dont nous rendrons compte lorsque les notes de patch complètes seront publiées.

