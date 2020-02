Super Sonic apparaît presque dans le film Sonic

Malgré tout le drame que le film Sonic a souffert de la conception horrible du personnage principal, le film a réussi à récupérer et est maintenant l’une des adaptations de jeux vidéo les plus réussies de l’histoire, dépassant 200 $ MDD au box-office mondial.

Initialement, l’histoire d’origine de ce personnage allait présenter un univers beaucoup plus étendu, introduisant une plus grande quantité de connaissances dans ce film. Dans une interview avec ComicBook, son directeur, Jeff FowlerIl a parlé du dilemme entre l’inclusion ou non de Super Sonic:

«De toute évidence, cela n’avait pas encore de sens de présenter Super Sonic. Je veux dire, il y avait des versions très anciennes du script et nous savions que c’est un élément très important dans la mythologie des fans, ou la mythologie que les fans aiment. Et les Chaos Emeralds sont définitivement une partie énorme, même dans le premier jeu en 1991, et c’était quelque chose que nous voulions vraiment utiliser. Mais serait-il vraiment judicieux d’en inclure un? »

On comprend pourquoi le studio n’a pas voulu bombarder l’ensemble du public avec trop de nouveaux concepts, mais il semble que l’arrivée de cette version de Sonic soit quelque chose que tôt ou tard nous verrons sur grand écran. En attendant, vérifiez à quoi pourraient ressembler les autres personnages de cet univers dans de futures actions en direct.

