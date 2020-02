Super Sonic était sur le point d’apparaître dans Sonic The Movie

Sonic, le film a marqué la grande opportunité de Sonic d’atteindre le grand écran avec d’excellents résultats et n’a pas été manqué. Cependant, certains fans de la franchise ont voulu voir plus de cet univers, comme d’autres personnages. Bien que le réalisateur le veuille aussi, il a finalement préféré ne pas le faire et a récemment expliqué pourquoi.

Dans une interview avec Comic Book, le réalisateur du film, Jeff Fowler, a partagé avec les fans que la décision de ne pas inclure les amis de Sonic, comme Knuckles, était due à la simplicité qu’il voulait garder pour la première production. Selon le créateur, l’intention était de montrer les personnages vedettes Sonic et Eggman, ce qui a finalement conduit à la production sans inclure les autres.

“Pour ce film, nous nous sommes vraiment tournés vers le jeu de 1991 et n’avons vu que par où tout a commencé et [queríamos] reste simple », a déclaré Fowler, qui a laissé la porte ouverte aux débuts d’autres personnages que les fans adorent dans une future opportunité.

Précisément, un autre personnage qui n’apparaît pas dans le film est Super Sonic, mais Fowler a mentionné que cette affaire était plus proche d’apparaître dans le film, car l’équipe créative avait pensé à inclure cette version du hérisson et qu’il y avait même des ébauches et des éditions Au début du scénario dans lequel il était envisagé, ils savaient à quel point c’était important, tout comme les Emeraudes du Chaos.

«Cela n’avait toujours pas de sens de présenter cela de Super Sonic. Je veux dire, il y avait des versions très anciennes du script et des ébauches dans lesquelles … parce que nous savions que c’est quelque chose de très important dans la mythologie des fans ou dans la mythologie que les fans aiment. Et Chaos Emeralds est certainement une grande partie, même si nous revenons au jeu de 1991, et c’est quelque chose que nous voulions vraiment voir », a déclaré le réalisateur, qui a finalement décidé de mieux se concentrer sur la diffusion de l’histoire entre Sonic et le Dr. Robotnik

Cependant, s’il y a des suites, il est très possible que Super Sonic et Knuckles apparaissent, compte tenu du fait que leur histoire a été développée dans les jeux vidéo dans des livraisons après l’original. En fait, l’échidné ne serait pas mauvais avec le traitement réaliste du film, selon une illustration d’un artiste. De plus, compte tenu du succès de cette première tranche, le public serait préparé à une autre production de même qualité.

Et vous, qu’en pensez-vous? Aimeriez-vous voir les amis de Sonic dans un film? Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait Super Sonic avec le style de production réaliste? Dites-le nous dans les commentaires.

Sonic, le film est disponible sur le panneau d’affichage depuis le 14 février. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette franchise si vous consultez cette page. Pour connaître toute l’actualité du monde du celluloïd, nous vous invitons à Tomatazos.

