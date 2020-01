Super Tennis annoncé pour Nintendo Switch, et non, ce n’est pas SNES

Un nouveau jeu de tennis a déjà une date pour rejoindre le catalogue de plus en plus étendu de la console hybride, il s’agit Super Tennis, un titre qui peut-être pour les joueurs qui étaient déjà présents au moment des 16 bits – ou qui ont Nintendo Switch Online et qui ont jeté un œil au catalogue actuel des jeux Super Nintendo – semblera beaucoup, cependant, il n’a pas Rien à voir avec le célèbre titre qui suscite encore tant de sympathies pour ses courbes plus que physiques et sa large palette de personnages. Le jeu qui nous concerne maintenant a été développé et sera édité par la société Ultimate Games, il nous offre le défi de jouer à ce célèbre sport de manière simple, en appuyant sur l’écran tactile aux moments appropriés, et il se caractérise par la présentation de quelques pistes sportives de les plus thématiques, comme un désert, un champ enneigé ou brumeux parmi tant d’autres.

Le lancement de Super Tennis dans le Nintendo Switch eShop est prévu pour lundi prochain 27 janvier pour 5,99 $, et comme un détail curieux, selon l’eShop lui-même, c’est un jeu pour un joueur, quelque chose d’étrange car généralement ce type de jeux a même un mode multijoueur localement, puisque le sport lui-même est conçu pour participation de deux ou quatre joueurs.

