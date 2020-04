Super Troopers 3 Writer partage une mise à jour

La comédie culte Super Troopers a fait ses débuts en 2001, et il a fallu 17 ans pour que la suite arrive en avril 2018. Un troisième opus est en cours, et maintenant l’un des scénaristes a donné une mise à jour sur la façon dont le projet se déroule.

En réponse à un commentaire sur Instagram, l’écrivain Erik Stolhanske a déclaré: «Nous sommes ça …»

En déchiffrant ce discours sur Internet, nous pouvons en déduire que l’équipe de la troupe de comédie Broken Lizard – qui a produit les deux premiers films – est écrire rapidement la troisième entrée.

Super Troopers 2 a été partiellement financé sur Indiegogo, où il a levé 4,6 millions de dollars US. Fox Searchlight a distribué le film, qui rapporterait 31 millions USD dans le monde.

Le membre de Broken Lizard Jay Chandrasekhar, qui a réalisé Super Troopers 1 et 2, a révélé le troisième film au San Diego Comic-Con 2018. Il s’appelle Super Troopers 3: Winter Soldiers, et Chandrasekhar a déclaré qu’il ne serait pas financé par le crowdfunding cette fois-ci. “Nous avions besoin d’une faveur de nos fans sur le dernier. Ils ont livré. Je ne sais pas si nous devons les faire payer pour le prochain”, a-t-il expliqué lors de Comic-Con cette année-là, comme l’a rapporté Vulture.

Il n’y a pas encore de mot sur l’intrigue pour le troisième film de Super Troopers, mais ce sera sûrement absurde. Une autre question persistante est de savoir qui distribuera le film. Disney possède désormais Fox Searchlight, qui a été rebaptisé Searchlight Pictures, et Super Troopers n’est certainement pas un contenu familial. Disney continuera également à sortir des films Deadpool classés R, donc peut-être que les Super Troopers pourront continuer à vivre à la Maison de la Souris.

Broken Lizard se compose de Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Erik Stolhanske et Paul Sotor, qui ont tous joué dans les films Super Troopers. La troupe de comédie a également réalisé les comédies Club Dread (2004), Beerfest (2006) et The Slammin ‘Salmon (2009), entre autres.

