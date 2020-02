SuperData défend les chiffres de Fortnite suite aux critiques épiques

La firme de recherche SuperData a maintenu les méthodes utilisées pour affirmer que les dépenses de Fortnite avaient atteint un creux de deux ans.

S’adressant à GamesIndustry.biz, la société a déclaré qu’elle avait “une méthodologie et un processus de validation éprouvés” pour collecter ses données. Dans son rapport mensuel sur les dépenses numériques mondiales de janvier 2020, la société a déclaré que les dépenses à Fortnite avaient diminué régulièrement et avaient atteint leur niveau le plus bas depuis novembre 2017.

Dans une déclaration, également adressée à GamesIndustry.biz, Epic avait remis en question les méthodes utilisées par SuperData, apparemment pas en référence à janvier 2020 mais aussi … le timing indique qu’il s’agit entièrement de ce rapport.

“SuperData n’a pas et n’a jamais eu accès aux données de revenus d’Epic Fortnite, et les rapports de SuperData ne reflètent pas fidèlement les performances de Fortnite”, a déclaré Epic.

“Nous sommes déçus que SuperData ait publié à plusieurs reprises des rapports extrêmement inexacts sur Fortnite sur la base de ce que nous pensons être une méthodologie douteuse.

“Bien que nous ne partagions pas et ne partagions pas publiquement les chiffres de revenus de Fortnite, nous dirons que les rapports de SuperData ne correspondent pas à la réalité.”

Bien que nous ne sachions pas si les statistiques de SuperData sont entièrement correctes, cela fait un certain temps qu’Epic n’a pas mis à jour le nombre de personnes jouant à Fortnite. La dernière annonce marquante a eu lieu fin 2018, lorsque Epic a révélé que le titre Battle Royale gratuit comptait 250 millions d’utilisateurs.

Cela ne veut pas dire que le jeu a vu une baisse des utilisateurs ou des dépenses, mais sûrement, si ces mesures étaient à la hausse, vous voudriez en parler.