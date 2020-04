SuperData: les dépenses en jeux numériques ont atteint un niveau record en mars

Les dépenses de consommation pour les jeux vidéo numériques ont atteint un nouveau record en mars.

C’est selon la firme de recherche SuperData, qui rapporte que 10 milliards de dollars ont été dépensés au cours du mois, soit une augmentation de 11% en glissement annuel. Ceci est, bien évidemment, dû aux pandémies de coronavirus COVID-19. Les personnes contraintes de se distancier et de passer du temps à la maison ont besoin d’un moyen de se divertir et les jeux vidéo semblent être un moyen populaire de le faire.

Les revenus des PC et consoles Premium ont également augmenté au cours de la période. PC a augmenté de 56% en mars, ce qui représente 567 millions de dollars au cours du mois. Encore une fois, cela sera dû aux mesures de verrouillage prises en Amérique du Nord et en Europe.

Dans les classements PC, League of Legends tombe à la deuxième place et est remplacé par Neople’s Dungeon Fighter Online. Doom Eternal fait ses débuts à la cinquième place après ce qui semble être un lancement énorme, en particulier sur PC.

Borderlands 3 rentre dans le Top Ten au n ° 7 grâce à son lancement sur Steam après six mois sur la boutique Epic Games. Pendant ce temps, Half-Life exclusif à VR: Alyx était le huitième jeu le plus vendu du mois.

Vous trouverez ci-dessous le Top 10 des jeux PC numériques les plus rentables de mars 2020:

1. Dungeon Fighter Online, Neople

2. League of Legends, Riot Games

3. Crossfire, Smilegate

4. Fantasy Westward Journey Online II, NetEase

5. Doom Eternal, Bethesda

6. Counter-Strike: Global Offensive, Valve

7. Borderlands 3, 2K Games

8. Demi-vie: Alyx, valve

9. World of Warcraft, Blizzard

10. World of Tanks, Wargaming