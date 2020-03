SuperData: les jeux numériques sur PC ont baissé de 6% en février

Le montant d’argent dépensé pour les jeux numériques sur PC était de 6% inférieur en février par rapport à l’année précédente.

C’est selon SuperData, qui rapporte qu’une augmentation de 16% des revenus des jeux mobiles a compensé les pertes enregistrées dans l’espace PC et la baisse de 22% dans l’espace console.

Cela est en partie dû à l’absence d’une grande version comme EA et le titre de Battle Royale gratuit de Respawn Apex Legends cette année. Aucun match correspondant à cette version n’a enregistré une baisse de 49% des dépenses en jeux gratuits d’une année sur l’autre.

League of Legends de Riot conserve une fois de plus la première place, avec des visages familiers Dungeon Fighter Online, Crossfire et Fantasy Westward Journey Online II occupant respectivement les deuxième, troisième et quatrième places sans bouger des graphiques de janvier. Dragon Ball Z: Kakarot sort du Top Ten tous ensemble du cinquième rang le mois dernier.

Fortnite fait un retour au graphique à la neuvième place. Cela suit la société derrière le hit de la bataille royale, Epic Games, se plaignant de la méthodologie de SuperData pour créer ses cartes. Le bureau d’études a défendu ses méthodes face à cette critique. Bien sûr, si Epic voulait que nous ayons des données précises à 100% sur ses jeux, il n’a qu’à les publier lui-même.

Voici les dix meilleurs jeux PC numériques les plus rentables de février 2020:

1. League of Legends, Riot Games

2. Dungeon Fighter Online, Neople

3. Crossfire, Smilegate

4. Fantasy Westward Journey Online II, NetEase

5. Counter-Strike: Global Offensive, Valve

6. World of Tanks, Wargaming

7. World of Warcraft, Blizzard

8. Roblox, Roblox

9. Fortnite, Epic Games

10. Dota 2, valve