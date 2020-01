SuperData: les revenus numériques des PC ont baissé de 4% d’une année sur l’autre en décembre

Le montant d’argent dépensé pour les jeux numériques sur PC a diminué de 4% en décembre 2019.

C’est selon la firme de recherche SuperData, qui rapporte que les dépenses numériques globales pour les jeux vidéo ont augmenté de 8% dans le monde pour atteindre un niveau record de 9,8 milliards de dollars pour le mois. Bien que PC ait connu une légère baisse d’un chiffre à un chiffre, le cash de la console a diminué de 25% par rapport à décembre 2018.

SuperData dit que cela est dû à la baisse de popularité de Fortnite, qui a connu son pic record de dépenses des joueurs fin 2018.

League of Legends de Riot Games a pris la première place pour les dépenses en PC, probablement en raison du regain d’intérêt pour la franchise pour les célébrations de son dixième anniversaire et de la révélation d’une multitude de nouveaux titres, dont le jeu de cartes Legends of Runeterra. Red Dead Redemption 2 rejoint le Top Ten à la cinquième place après le lancement de Cowboy de Rockstar sur Steam. Le titre a été publié sur d’autres vitrines de PC en novembre, mais n’a pas figuré dans les graphiques à l’arrière de ceux-ci. Venir sur la plate-forme de Valve, en plus du temps libre offert par les vacances de Noël, était probablement à l’origine de l’entrée du jeu dans le Top Ten.

Call of Duty: Modern Warfare d’Activision reste stable en tant que septième plus grosse vache à lait PC en décembre, tandis que Halo: The Master Chief Collection arrive à la dixième place après ses débuts sur Steam et Windows 10. C’est assez impressionnant étant donné que le jeu est jouable via Le service d’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft, ce qui signifie que les consommateurs n’ont pas réellement besoin d’acheter le jeu.

Voici le Top Ten des jeux PC en dépenses numériques pour décembre:

1. League of Legends, Riot Games

2. Dungeon Fighter Online, Neople

3. Crossfire, Smilegate

4. Fantasy Westward Journey Online II, NetEase

5. Red Dead Redemption 2, Rockstar

6. Roblox, Roblox

7. Call of Duty: Modern Warfare, Activision Blizzard

8. World of Warcraft, Activision Blizzard

9. Counter-Strike: Global Offensive, Valve

10. Halo: la collection Master Chief, Microsoft