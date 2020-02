SuperEvil MegaCorp – Fuite du titre complet de “Project Spellfire”

L’étrange et court teaser pour Project Spellfire révèle très peu de choses sur le projet à venir de SEMC. Source de l’image: SuperEvil Megacorp.

Un article est apparu sur le subreddit “Gaming Leaks and Rumors” de Reddit qui semble révéler le titre officiel complet du nouveau projet de SuperEvil MegaCorp, actuellement officiellement nommé “Project Spellfire”. Si vous avez déjà entendu parler de SEMC, ce sera par le biais de leur MOBA Vainglory 2014. La publication partage quelques marques ainsi que des liens vers les réseaux sociaux pour un jeu intitulé Catalyst Black, qui semble suggérer que ce sera le titre de leur prochain projet.

On ne sait pas grand-chose sur le jeu à venir. Cependant, on parle du jeu dans un «nouveau genre» qui est également mentionné dans le post de Reddit. Ce que cela implique exactement est inconnu, bien qu’il soit probablement sûr de supposer que le jeu comportera au moins certains éléments MOBA, car SEMC a déjà connu le succès avec le genre. Ce ne sont que des spéculations, cependant – SEMC pourrait travailler sur un hybride exaltant Arcade Racer / Dating Sim et nous ne serions pas plus sages.

Cela ne veut pas dire que nous sommes complètement dans l’ignorance de Catalyst Black – certaines informations sur le nouveau projet de SuperEvil MegaCorp existent. principalement qu’il sera multiplateforme et comportera la technologie cloud dans une certaine mesure. Il est probable que maintenant que les droits d’auteur ont été revendiqués et que des pages de médias sociaux ont été créées, nous verrons plus d’informations sur Spellfire dans les prochains mois.

