Superman premiere: Red Son par coronavirus

Warner Bros. vient d’annoncer qu’ils ont annulé la première de leur futur film d’animation de DC, Superman: Red Son, en raison de la récente flambée de COVID-19, mieux connu sous le nom de coronavirus. Une partie de la raison de l’annulation est qu’en plus des interviews dans le dossier rouge, ce type d’événement offre un nombre limité de sièges pour les fans, ce qui n’est pas exactement idéal pour le moment.

Par une déclaration, le producteur a déclaré ce qui suit:

«Alors que l’impact et le risque d’infection par les coronavirus (COVID-19) continuent d’évoluer, Warner Bros. met un accent particulier sur la santé et le bien-être de ses employés, talents et fans. Pour aider à minimiser le risque de contagion, Warner Bros.a choisi de prendre des mesures préventives et d’annuler la première de Superman: Red Son à New York le 16 mars 2020. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a causé, et nous espérons vous voir à événements futurs. “

Superman: Red Son il se concentre sur une réalité alternative où le Kryptonien atterrit sur le Union soviétique au lieu de Kansas Le film a déjà eu sa première mondiale en Les angess et maintenant vous pouvez acheter la bande numériquement.

Via: ComicBook

