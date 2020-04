SuperMash a déjà une date de sortie sur Nintendo Switch

La scène indé dans le monde des jeux vidéo est plus active que jamais. Il n’y a plus rien pour voir le nombre de jeux indépendants qui sortent tout au long de l’année sur toutes les plateformes, et Nintendo Switch n’est pas loin derrière. Il y a quelques mois, le dernier Indie World a eu lieu, présentation de jeux indépendants qui sortiront sur Nintendo Switch. Cependant, le titre dont parle cette nouvelle n’est pas apparu dans ce monde indépendant, mais dans le précédent, celui du 10 décembre.

SuperMash a une date de sortie

Le jeu dont nous parlons est SuperMash, à ne pas confondre avec le jeu de combat emblématique du Big N, car la vérité est qu’il n’a pas grand-chose à voir avec cela. Nous avons tous été surpris dans ce monde indépendant, lorsqu’ils ont présenté SuperMash, un jeu développé par Digital Continue dans lequel nous pouvons mélanger la majorité des genres de jeux vidéo existants à ce jour. Nous allons mettre dans notre mélangeur deux cartouches de deux genres différents et le tour est joué, un nouveau jeu vidéo! Que voulez-vous mélanger une plateforme avec un jeu de sport? Que préférez-vous assembler un RPG avec un jeu de tir?, Aussi. Peignez bien la chose, non? Enfin, Digital Continue a fixé une date pour la sortie de SuperMash dans le Nintendo Switch eShop, et c’est que ce jeu arrivera sur nos consoles ensuite 8 mai. Nous avons hâte de vous faire bouger les dents et de faire les mélanges de genres les plus fous, et vous?

Voir aussi

Source

Connexes