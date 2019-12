SuperMash est un jeu qui fait des jeux, provenant d'un ancien chef Scribblenauts

Joseph M. Tringali, ancien producteur exécutif de Drawn to Life et Scribblenauts, parle de mélanger les vieux genres pour créer de nouvelles expériences dans le nouveau jeu de Digital Continue.

Faire des jeux vidéo peut être incroyablement difficile mais aussi très gratifiant. Le développeur Digital Continue et son cofondateur, Joseph M. Tringali, ont réfléchi à la manière de partager cette expérience avec les autres. "Comment pourrais-je exprimer (de manière amusante et intéressante) à des gens qui ne feront probablement jamais de jeux… à quoi ça ressemble?", Se demande Tringali. La réponse à cette question s'est avérée être leur nouveau jeu, SuperMash.

SuperMash invite les joueurs à combiner deux genres de jeux vidéo disparates afin de générer spontanément une toute nouvelle expérience de jeu, appelée «Mash», que vous pouvez échanger avec des amis. Action Adventure, Platformer, Stealth, Shmup, Metroidvania (appelé «Metrovania» dans le jeu) et JRPG sont les genres disponibles en ce moment, et trois autres genres sont actuellement en préparation pour une sortie prévue l'année prochaine. L'un d'eux devrait sortir avant ou en même temps que la version Nintendo Switch du jeu en mai 2020.

Les joueurs peuvent sélectionner la difficulté générale souhaitée et la longueur de leur purée, et ils peuvent utiliser des cartes de développement pour s'assurer que certains éléments – comme un ennemi dangereux particulier ou une arme utile – apparaissent dans le niveau. Après cela, SuperMash crache instantanément un tout nouveau jeu pour le joueur, avec un titre et une cinématique pour présenter son histoire, et même des "pépins" aléatoires qui rendent le jeu plus facile ou plus difficile.

En conséquence, la génération procédurale est un aspect majeur du jeu, mais les innombrables pièces individuelles qui composent chaque Mash ont toutes été méticuleusement construites par Digital Continue. Sans surprise, la réalisation de ce concept ambitieux et innovant a été un défi de taille.

"SuperMash à bien des égards va à l'encontre des règles sur la façon dont vous faites tout pour créer des jeux, parce que généralement vous avez une esthétique très cohérente", a déclaré Tringali. «(SuperMash) est tellement de styles différents; c'est beaucoup de heurts. Et puis, avec la conception de jeux, les concepteurs de jeux veulent généralement… fabriquer à la main ces expériences vraiment incroyables, complexes et amusantes. Mais quand vous faites quelque chose comme SuperMash et quelque chose d'émergeant, vous ne pouvez pas faire ça. Le système vous oblige à sacrifier l'élément d'artisanat de la conception du jeu. C'était définitivement un projet difficile, juste pour lutter contre votre instinct en tant que concepteur de jeu, développeur et artiste, pour donner vie à cette vision. »

Faire en sorte que les éléments de gameplay individuels se gélifient dans différents genres était le plus grand obstacle à surmonter. JRPG était le genre le plus difficile à mettre en œuvre en raison de ses différences avec les autres, avec ses menus, son combat au tour par tour et sa perspective fixe. Même l'application d'un «glitch» est devenue plus délicate dans un JRPG par rapport aux autres genres. Cependant, Shmups était un genre difficile à mettre en œuvre aussi parce que le mouvement, le défilement de l'écran et le frai ennemi fonctionnent tous différemment des autres genres. Dans tous les cas cependant, NES, SNES et la première PlayStation ont eu une influence sur les visuels du jeu.

En raison de la nature même de la prémisse unique de SuperMash, Tringali estime que pour 80% du développement du jeu, l'équipe construisait des pièces pour le jeu sans avoir une image claire de l'apparence du produit final. SuperMash était en plein développement depuis environ un an et demi jusqu'à sa sortie sur Epic Games Store ce mois-ci, le prototypage ayant commencé au printemps 2017. En cours de route, l'équipe Digital Continue faisait essentiellement confiance à ses propres compétences et intuition pour obtenir lui-même à la ligne d'arrivée.

Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils pensent que chaque Mash dans SuperMash est brillant. En fait, afin de rester fidèle à la vision du jeu de purée de genre sans frontières et dépeignant les hauts et les bas de la conception de jeux, Tringali a reconnu que certains des Mashs devaient inévitablement être mauvais.

"Il y a toute une gamme d'émotions lorsque la purée va de" Oh, wow, c'est incroyable! "À" Oh mec, c'est terrible. Personne n'aurait jamais fait cette expérience », a-t-il déclaré en riant. "C'est quelque chose dont nous sommes conscients, que cela ne va pas toujours créer un jeu magique. Tu sais? … Nous avons choisi de sacrifier le fait que … nous aurions pu écrire à la main 50 Mashes différents qui étaient incroyables ou géniaux ou quoi que ce soit, mais cela n'aurait pas été le jeu. Cela aurait en quelque sorte été une trahison de la vision. »

Tringali a ensuite réfléchi avec tendresse à un Metrovania / Stealth Mash qu'il a rencontré au cours du développement, qui était incroyablement difficile car il était rempli d'éléments de conception cruels qu'aucun concepteur de jeu normal ne construirait jamais. Plutôt que de simplement s'arrêter dessus pour jouer à un Mash plus conventionnel, il a passé 45 minutes à apprendre le niveau, à manipuler l'IA et, finalement, à le battre. Tel est un exemple de la sérendipité et du cauchemar qu'offre SuperMash.

La bande-annonce de SuperMash à la vitrine Nintendo Indie World de décembre qui a annoncé le jeu au monde présentait une gamme complète de Mashes. Le jeu (et Tringali lui-même) est devenu une partie de la vitrine après que Tringali a montré une démo à Kirk Scott, responsable des relations avec les tiers chez Nintendo, à l'E3, probablement en 2018. "J'ai en quelque sorte eu un prototype très rapide et très rude, », A déclaré Tringali avec un dégoût de soi joyeux,« mais je l'ai montré à (Scott), et il a adoré. »

SuperMash était en fait la première idée d'un jeu que Digital Continue avait lorsque le studio a commencé en 2016, mais les ressources étaient trop limitées pour le poursuivre à l'époque. Dans le même esprit, "Il y a une tonne de possibilités" pour une suite potentielle selon Tringali, mais cela dépendra finalement de la demande du public et de la réception financière. Là où il y a des profits, il y a des possibilités – et vice versa.

Cependant, ce n'est pas le premier rodéo de Tringali. Avant de cofonder Digital Continue, il avait co-fondé le développeur 5th Cell et était le producteur exécutif de Drawn to Life et Scribblenauts. Lorsque les choses ont commencé à s'arrêter en 2016 avec 5th Cell, il était impatient de commencer quelque chose de nouveau, et il a décidé que sa ville natale de New York était le bon endroit pour le faire. Digital Continue compte désormais 19 personnes, dont la plupart ont travaillé sur SuperMash. Le réalisateur audio David J. Franco a composé la bande originale, tout comme il l'a fait pour Scribblenauts, et les travailleurs contractuels ont contribué des ressources supplémentaires comme l'art.

Digital Continue a une affinité pour les projets «Nintendo-esque», avec pour objectif «les concepts uniques, l'innovation, l'émergence» et les joueurs «capables de s'exprimer», selon Tringali. En effet, l'esprit créatif qui relie Drawn to Life, Scribblenauts, SuperMash et tout le reste n'est pas un hasard.

"(Les gens) ont tendance à faire des choses qui les intéressent, et que ce soit un tireur ou un RTS, vous voyez certainement l'ADN de l'équipe de développement – la vision dans le studio et les produits qui sortent", a déclaré Tringali. «Et c'est sûr, je pense (créer des jeux qui permettent aux joueurs de créer) est notre ambition. C'est un processus difficile, car vous établissez essentiellement ces promesses folles, puis vous savez (vous devez) répondre aux attentes des joueurs. Donc, même si nous remontons aussi loin que Scribblenauts et Drawn to Life et tout, c'est une bonne chose de voir les joueurs en quelque sorte être capables de s'exprimer à travers les jeux. "

SuperMash est maintenant disponible sur Epic Games Store et arrivera sur Nintendo Switch en mai 2020. Suivez les développements du jeu sur Digital Continue Twitter et sur leur site Web.