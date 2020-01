Suppléments, attaches de câble, Henleys, etc. de la nature

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Une vente Original Penguin, des sacs de nourriture réutilisables, des gants de toilette et une vente de pantoufles mènent aux meilleures offres de jeudi sur le Web.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer.

Meilleures offres technologiques du jour

Nos lecteurs sont tombés amoureux de la gamme RoboVac d’Anker et, pour le moment, vous pouvez vous procurer l’un des deux formidables modèles: le RoboVac 11S en blanc ou noir pour 149 $ et le RoboVac 30C pour 179 $.

149 $

D’Amazon

252 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

240 $

D’Amazon

2740 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Alors qu’obtenez-vous avec l’argent supplémentaire? Une caractéristique intéressante (désolé) est qu’elle comprend des bandes de délimitation afin que RoboVac ne nettoie que les zones que vous souhaitez et dispose également d’un capteur de chute, de sorte qu’il ne descendra pas un escalier.

179 $

D’Amazon

958 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Voici où cela devient vraiment intéressant, Anker jetant quelques cadeaux gratuits à l’achat de l’un ou l’autre de ces aspirateurs.

Utilisez le code EUFYSCALEC1 pour obtenir une balance intelligente gratuite. Ajoutez l’un des robovacs et la balance à votre panier et utilisez le code à la caisse pour voir la remise.Alternativement, vous pouvez choisir d’obtenir gratuitement une eufy Genie et deux ampoules Lumos, si vous avez le 30C le plus cher dans le panier (utilisez le code EUFYGENIE pour l’obtenir gratuitement.) Malheureusement, cela ne fonctionne pas avec le modèle moins cher lorsque je l’ai testé.

D’Amazon

968 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

60 $

D’Amazon

22 achetés par les lecteursGMG peut recevoir une commission

Ces prix Gold Box sont les plus bas que nous ayons vus sur ce modèle sur Amazon, soit environ 100 $ de réduction sur son prix moyen. Cependant, les remises ne dureront que jusqu’à la fin de la journée ou seront épuisées.

C’est 2020, il est temps de contrôler vos câbles avec ces attaches de câble réutilisables pour seulement 6 $. Nous en avons trouvé trois parmi lesquels choisir; deux avec des crochets (multicolores et noir et blanc) et un conçu pour être ajusté pour s’adapter.

Ce n’est pas sorcier. Tout le monde a des gadgets et il y a souvent plus que suffisamment de câblage. Cela rend le désordre un peu plus ordonné et plus facile à gérer. Pour moins que le prix d’un burrito, vous pouvez vous rendre en ville.

6 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

6 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

6 $

D’Amazon

20 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Anker fabrique certains de nos accessoires et haut-parleurs préférés, et vous pouvez dès maintenant acheter leur tout nouveau haut-parleur Bluetooth Soundcore Trance pour seulement 110 $. Ce haut-parleur Bluetooth étanche IPX7 contient un woofer de 5,25 “et un tweeter de 2” pour le type de son que vous aimeriez lorsque vous êtes à une fête ou lors d’un barbecue en plein air. Et, oui, cela peut être déconseillé en ce moment, mais ce taux d’introduction l’emporte sur un mauvais timing.

Avec une autonomie d’environ 18 heures, cette enceinte durera plus longtemps que vous sur la piste de danse. Mieux encore, comme nos accessoires de jeu préférés, ce haut-parleur dispose d’un éclairage RVB qui promet des impulsions et réagit à la musique en cours de lecture.

Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo KJPARTY93 à la caisse pour obtenir le meilleur prix.

110 $

Depuis amazon Utilisez le code KJPARTY93

14 achetés par les lecteursGMG peut recevoir une commission

Si vous cherchez à investir dans une paire d’écouteurs véritablement sans fil, le TaoTronics SoundLiberty 53 est à seulement 28 $ avec notre code promotionnel KINJAUKX. Dans sa revue, Whitson Gordon dit qu’ils n’ont «aucune entreprise aussi bonne qu’ils le sont pour un prix aussi bas». Et il faisait référence à leur prix de détail de 40 $.

J’ai beaucoup apprécié mon temps avec le TaoTronics et je me suis régulièrement émerveillé de ce que vous obtenez pour le prix. Si vous appréciez la commodité des véritables écouteurs sans fil par-dessus tout et gardez un peu vos attentes sous contrôle – ne vous attendez pas à une expérience de niveau AirPods – ce sont des écouteurs assez solides pour des morceaux en déplacement.

28 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJAUKX

360 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Avant de pleuvoir la haine des autocollants adhésifs, écoutez-moi. Les gens sont fatigués de regarder les murs blancs ennuyeux dans leurs locations. Vous ne pouvez pas peindre. Il n’y a que beaucoup d’art mural que vous pouvez utiliser pour améliorer l’espace. Notre ancienne éditrice bien-aimée, Chelsea Stone, a déjà testé des autocollants pour ses compteurs et a adoré. Les autocollants ne peuvent pas être si mauvais.

Si vous êtes assez courageux pour faire un saut, ces quatre autocollants adhésifs en papier peint brique Coavas sont en vente. Chaque rouleau mesure 17,7 x 196,6 et devrait couvrir 3479 pouces carrés. Vous pouvez obtenir l’adhésif mural en brique grise blanche, la brique rouge et la brique brune pour 10 $, tandis que la brique orange est de 12 $. Les adhésifs sont faciles à appliquer et à retirer car il ne restera plus de résidus collants avant.

10 $

Depuis amazon Utilisez le code M25JJ82H

GMG peut obtenir une commission

Ne dites pas au revoir à votre dépendance aux chaussures en 2020. Embrassez-la. Mais, le trouble des chaussures partout doit définitivement cesser. Faites-vous plaisir, obtenez un pack de 2 de l’organisateur de rangement pour chaussures Lifewit. Vous pouvez les acheter pour 22 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 3 $ et utilisez le code promo 2ES42OYJ.

Chaque sac de rangement peut contenir 12 paires de chaussures de taille régulière. Ils sont également fournis avec des séparateurs réglables, de sorte que vous pouvez également y installer des chaussures et des bottes plus grandes. Même si ceux-ci sont conçus pour le stockage de chaussures, les sacs peuvent également servir de stockage pour les vêtements, les jouets, etc.

Vous savez déjà que nous aimons les couvertures lestées. Et nous savons que vous les aimez aussi, sinon nous ne continuerions pas à écrire ces messages. Eh bien, voici une autre couverture pondérée (et produits similaires) pour vous. Vous pouvez maintenant obtenir 10% de réduction sur votre commande chez Gravity Blanket lorsque vous utilisez le code promo KINJA10. Ce code peut être utilisé sur leurs couvertures lestées extrêmement populaires, leur masque de sommeil, leur housse de couette en fausse fourrure, etc.

C’est formidable que tout le monde se concentre sur sa santé mentale et physique pour commencer la nouvelle année, mais TBH, nous avons quelque chose de mieux. Abandonnez votre vie réelle et partez en vacances surréalistes. Pour le moment, vous pouvez réserver un vol aller-retour en classe économique ou en classe affaires sur Emirates, à partir de 409 $. Cette offre concerne les vols vers la Grèce, l’Afrique du Sud, Dubaï, Bali, Le Caire et plus encore.

Commencez 2020 du bon pied et réservez votre vol Emirates avant le 10 janvier. Ces prix sont susceptibles de changer en fonction de l’aéroport de départ.

Avoir un animal rend la vie plus excitante et honnêtement, je dirais mieux. Mais autant j’aime mes chats, je n’aime pas leur fourrure. Je trouve tous les jours de petites touffes de fourrure partout dans ma maison. Pour mon chat qui est à moitié Maine Coon, le brossage standard ne fonctionne pas toujours dans nos faveurs. Ce gant de toilette le plus vendu d’Amazon pourrait bien faire l’affaire!

Le gant de toilettage pour animaux de compagnie de DELOMO compte plus de 3800 avis et 4 étoiles. C’est une alternative douce au brossage qui donne plus l’impression que votre chat ou votre chien se frotte le dos et n’a pas de poils grattés sur sa fourrure. Votre ami à fourrure pourrait même considérer ce massage comme un spa! En ce moment, vous pouvez obtenir cela pour 7 $ lorsque vous utilisez le code promo U9YHSAPF.

Limitez la quantité de sacs en plastique à usage unique que vous utilisez en investissant dans ces sacs alimentaires réutilisables Stasher à prix réduit. Fabriqués en silicone non toxique, ces sacs alimentaires auto-scellants promettent d’être sûrs pour une utilisation dans le congélateur, le micro-ondes, le lave-vaisselle, l’eau bouillante et le four jusqu’à 400 degrés. Les prix commencent à 7 $ pour la taille de la collation.

Bien sûr, ils seront plus chers à démarrer, mais comme vous n’aurez pas à les racheter, vous pouvez probablement économiser la différence en un an. N’oubliez pas que cela fait partie de la Gold Box d’aujourd’hui, ce qui signifie que ces remises ne dureront que jusqu’à la fin de la journée ou jusqu’à épuisement des stocks.

9 $

D’Amazon

547 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

9 $

D’Amazon

8 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

14 $

D’Amazon

238 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

9 $

D’Amazon

26 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

La saison des neiges est officiellement arrivée. Conduisez-vous avec le même grattoir à glace pour les cinq dernières années? Procurez-vous quelque chose qui déneigera la voiture. Le grattoir à glace extensible et la brosse à neige avec poignée en mousse de Daily Steals coûtent 13 $ lorsque vous utilisez le code promo KJSNOWSCPR. Il a un côté pour brosser des pouces de neige, un côté pour gratter la glace collée à votre fenêtre et s’étend pour atteindre les endroits difficiles de votre voiture.

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Je vais le dire très gentiment, mais vous avez vraiment besoin de nouveaux sous-vêtements. Vous ne devez pas attendre que vos boxeurs aient des trous pour les remplacer. Les sous-vêtements reposent sur certaines parties très sensibles du corps et devraient donc probablement être remplacés plus souvent que nous le faisons tous. Procurez-vous un pack de 10 boxers Hanes Tagless pour 26 $ sur Daily Steals lorsque vous utilisez le code promo KJHANES.

Comment vont ces résolutions d’entraînement 2020? Nous sommes en quelque sorte déjà près de deux semaines dans la nouvelle année. Si vous poussez vraiment vos muscles à la limite au gymnase, vous devriez également penser à la récupération par la suite. Vous pouvez obtenir le pistolet de massage MaxKare pour seulement 105 $ sur Amazon lorsque vous obtenez un bon de réduction de 25%.

Ce pistolet de massage a cinq niveaux d’intensité qui varient de 1200 à 3300 percussions par minute. Selon le type de massage dont vous avez besoin, le pistolet est livré avec six applicateurs de massage interchangeables pour un moyen plus précis de cibler différentes parties du corps et groupes musculaires.

105 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

Amazon propose aujourd’hui des remises solides sur plusieurs suppléments et vitamines Nature Made. Les prix commencent à seulement 6 $.

Des suppléments comme l’huile de poisson et le magnésium coûtent moins de 10 $, et quelques produits de base bien connus dans l’armoire à pharmacie, comme la vitamine C, le sureau et la mélatonine, sont également moins chers que d’habitude. Soyez à l’affût des coupons à clipser pour des économies supplémentaires.

Mais soyez averti, cette offre est disponible uniquement aujourd’hui, alors stockez vos étagères maintenant. Nous avons une longue saison de maladies devant nous.

12 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

18 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

12 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

10 $

D’Amazon

2 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

L’événement Polo | Pingouin original | Code promo OPPOLOSPhoto: Original Penguin

Ai-je assez dit le mot polo dans le titre? Parce que j’ai encore quelques ps pour toi. Le populaire Polo Event est de retour chez Original Penguin. Vous pouvez obtenir une variété de styles à partir de seulement 20 $ (près de 50 $ de rabais) lorsque vous utilisez le code promo OPPOLOS à la caisse. Vous pouvez obtenir tous les polos que vous désirez en vente d’ici le 19 janvier.

Vos pieds se sentent-ils particulièrement vulnérables cet hiver? Si oui, nous avons quelque chose qui pourrait vous aider.

En ce moment, vous pouvez investir dans le confort avec de nouvelles pantoufles de fantaisie lors de la vente de pantoufles Huckberry avec des prix commençant à seulement 34 $. Que vous recherchiez une paire de SeaVees, Pendleton, Glerups ou New Balance, il est fort probable que vous trouverez quelque chose de confortable à glisser.

Pour être clair, ceux-ci n’aiment pas les paires jetables que vous trouverez dans la poubelle de certains entrepôts. Ce sont des pantoufles de bonne foi, et certains comme Glerups, ont l’approbation de nos lecteurs. Assurez-vous donc de vérifier toutes vos options sur la page des offres.

Écoutez, nous ne voulons pas admettre que les jours fériés sont plus que vous, mais il est temps de faire face au fait que l’hiver est là. Vous pouvez vous consoler en économisant de l’argent sur une bonne affaire. En ce moment, vous pouvez attraper un tas de Henleys de clôture transitionnelle de Jachs pour seulement 19 $ chacun lorsque vous utilisez le code promo POULE à la caisse. Ces Henleys doux sont agréables à porter lorsque la température commence à baisser et conviennent également parfaitement à la superposition lorsqu’il fait encore plus frais.

À l’heure actuelle, REI offre une tonne de matériel de randonnée et de camping, avec des réductions allant jusqu’à 50%. Le détaillant de plein air réduit le prix d’une tonne d’équipement, de marques comme Big Agnes, Black Diamond, The North Face, et bien plus encore.

Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec vos affaires.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter le Razer Nari Ultimate pour seulement 130 $, la meilleure remise que nous ayons vue sur ces écouteurs de jeu particuliers. Ce qui distingue ce casque est sa technologie haptique, ce qui signifie que les oreillettes réagiront et vibreront aux choses qui se passent dans votre jeu.

Voici ce que Kotaku avait à dire:

Personne n’a besoin de secouer vigoureusement la tête pendant qu’il se fait tirer dessus dans Call of Duty. Beaucoup de gens préfèrent probablement écouter «Marshmello» sans se sentir comme si quelqu’un avait collé une paire de minuscules jouets sexuels vibrants dans leur nez. Je n’imaginais certainement pas que j’apprécierais de telles choses avant d’essayer le casque de jeu à rétroaction haptique sans fil Razer Nari Ultimate. Et diable, si vous m’avez enlevé le Nari Ultimate demain et que je ne portais plus jamais un autre casque haptique, je ne le manquerais pas terriblement. Je n’ai pas besoin de sentir le son, mais bon sang, c’est une bonne option.

Ces écouteurs se vendent généralement pour environ 200 $, et ils peuvent fonctionner avec presque tous les appareils de jeu, y compris PC, PS4, Xbox et votre smartphone. Oh, et ils sont sans fil et ont un micro rétractable, donc c’est aussi un gros plus.

130 $

D’Amazon

24 achetés par les lecteursGMG peut recevoir une commission

Alternativement, vous pouvez vous procurer la version essentielle épurée qui est uniquement sans fil, un micro rabattable, pas d’éclairage RVB et un pilote plus petit pour 65 $ chez Daily Steals avec le code KJRZAR.

Technologie

StockagePowerAudioHome TheaterOrdinateurs et accessoiresPièces PCAppareils mobilesPhotographie

Accueil

Biens de la maisonMaison intelligenteCuisineOutils et voyage automatique

Mode de vie

VêtementsBeauté & ToilettageCamping & OutdoorsFitness

Médias

Films et séries TVLivres et bandes dessinéesCartes cadeaux

Gaming

PériphériquesPCPlayStation 4Xbox OneNintendoJouets et jeux de société

Offres que vous avez peut-être manquées

Ce chargeur Anker PowerWave Stand à 12 $ est l’accessoire de bureau parfait. Non seulement il rechargera votre smartphone compatible Qi, mais il soutiendra également votre téléphone afin que vous puissiez voir si vous recevez une notification immédiatement. 12 $ est le meilleur prix que nous ayons jamais vu, mais sachez que cela ne vient pas d’un adaptateur mural, vous devrez donc le brancher sur votre ordinateur ou fournir votre propre prise USB pour l’alimenter.

Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo AKA25241 lors du paiement.

12 $

Depuis Amazon Utilisez le code AKA25241

6787 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Nous sommes toujours au milieu d’une saison de voyages intense, en raison des vacances et du temps libre des gens. Si vous allez voyager pendant cette période (ou si vous prévoyez un voyage bientôt), vérifiez vos bagages maintenant pour vous assurer qu’ils ne sont pas cassés. Si vous souhaitez remplacer votre bagage enregistré normal, vous pouvez obtenir un GoPenguin Hardside 26 “Rolling Luggage pour 112 $ sur Amazon.

Certains commentateurs ont même suggéré que cette valise est meilleure qu’un Away. Pour comparer les prix, un bagage à main Away de la même taille coûte 275 $. Le sac GoPenguin possède une serrure intégrée approuvée par la TSA, des roues pivotantes 360, une poignée ergonomique et une coque légère composée de 100% Makrolon Polycarbonate de fabrication allemande.

Cette étiquette de prix de 98 $ se trouve sur la toupie de 26 “en blanc et noir. De plus, la toupie de 30” (en noir et blanc) est également réduite à 112 $.

98 $

Depuis amazon Utilisez le code WDFWB6HD

11 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

98 $

Depuis amazon Utilisez le code WDFWB6HD

GMG peut obtenir une commission

La journée Keto est une chose réelle et elle arrive le 5 janvier. Si vous êtes un Keto Guido (désolé, je regarde trop Jersey Shore), vous pouvez vous approvisionner en viande et en poisson gratuits pour célébrer le grand jour. Les nouveaux membres de ButcherBox recevront le pack Ultimate Keto lors de leur inscription. Cela comprend deux livres de saumon, 10 oz. de bacon et quatre livres de crosse de porc dans leur première boîte.

Vous devrez vous inscrire à ButcherBox pour réclamer votre offre. Vous pouvez choisir parmi cinq options de boîte: boîte personnalisée, boîte mixte (boeuf, poulet, porc), boeuf et porc, boeuf et poulet ou tout boeuf. Toutes les boîtes non personnalisées coûtent 129 $ pour huit à 11 livres de viande ou 238 $ pour 16 à 22 livres de viande. La boîte personnalisée est un peu plus chère à 149 $ ou 270 $ respectivement. L’expédition sur toutes les boîtes est toujours gratuite.

Cette promotion se déroule maintenant jusqu’au 12 janvier.

Oubliez les cordons et investissez 40 $ dans cette toute nouvelle souris de jeu sans fil Razer Basilisk X HyperSpeed. Razer fait des souris vraiment exceptionnelles, et celle-ci n’est pas différente. Il offre une connectivité Bluetooth et sans fil via un dongle inclus, un capteur optique 16K DPI, 6 boutons programmables et une autonomie de 450 heures.

Il n’a pas de RVB, ce que certains diront peut-être comme un bonus. Sinon, il a tout ce que vous attendez d’une souris de jeu en 2020. Mieux encore, c’est la plus grande remise que nous ayons vue sur ce produit. Alors, prenez le vôtre avant qu’il ne disparaisse.

40 $

D’Amazon

203 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Lampe de thérapie TaoTronics | 18 $ | Amazon | Coupez le coupon sur la page et utilisez le code promotionnel KINJA0106 à la caisseGraphic: Tercius Bufete

Frappez le visage stupide et bon à rien de la dépression saisonnière avec cette lampe de thérapie TaoTronics à prix réduit. Empilez notre code exclusif KINJA0106 et le coupon de 5 $ sur la page pour faire baisser le prix à 18 $. Les horribles ne manquent pas dans le monde en ce moment, et j’espère que cette lampe de luminothérapie pourra vous aider.

Complétez votre collection d’ustensiles de cuisine avec cet ensemble de poêles en fonte Ozark Trail super abordable. Pour 19 $, vous obtiendrez une poêle de 8 pouces, 10,5 pouces et 12 pouces. Ce serait également un excellent ensemble pour faire du camping, au cas où vous ne voudriez pas érafler vos émaillés de fantaisie. Cela se vend généralement pour environ 8 $ de plus, c’est donc une excellente occasion d’acheter.

Vos lumières de Noël ont-elles connu des jours meilleurs? C’est ce qui se produit lorsque vous utilisez la même série de lumières année après année! Jetez votre brin actuel et procurez-vous de nouvelles lumières avant les prochaines vacances. En ce moment, vous pouvez obtenir une chaîne de 33 pieds de lumières LED TaoTronics pour 6 $ lorsque vous utilisez le code promo PPJX64M7.

Abandonnez tous vos adaptateurs d’alimentation séparés et consolidez avec ce nouveau chargeur Anker 65W à 4 ports. Ce gadget astucieux offre un total de quatre ports; un USB-C de 45 W et trois USB standard qui produisent un total de 20 W de jus.

Cela vous permet de charger un gros appareil, comme un ordinateur portable, à côté d’un tas de petits appareils, comme les smartphones et les trackers de fitness, sans qu’ils monopolisent toutes les prises de votre multiprise.

Utilisez notre code exclusif KINJA045 pour faire baisser le prix à seulement 40 $. Il s’agit de la première remise sur ce produit particulier et une bonne à cela.

40 $

D’Amazon

714 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Lancez la nouvelle année en organisant enfin vos câbles avec cet organiseur autocollant à prix réduit. Ignorez les photos sur la page du produit. Lorsque vous commandez, vous obtiendrez une unité à cinq trous avec un autocollant de style 3M afin de pouvoir le fixer à votre bureau ou à l’arrière de votre console de home cinéma. Pour 2 $, c’est un achat impulsif. Alors allez-y, c’est une façon stupide et bon marché d’améliorer votre vie.

3 $

Depuis amazon Utilisez le code ZXC79NUP

5645 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Y a-t-il quelque chose de plus méchant que de saisir une fourchette de votre séchoir et de réaliser qu’il y a encore de la pâte sur la nourriture? Si vous regardez de plus près, vous ne pourrez peut-être même pas dire de quel aliment il s’agit et vous voudrez simplement jeter la fourchette. Ne fais pas ça. Obtenez une brosse nettoyante Joseph Joseph BladeBrush alors qu’il ne coûte que 7 $ sur Amazon.

7 $

D’Amazon

2549 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Avez-vous déjà pénétré dans une cuisine d’une taille décente mais qui manque sérieusement d’espace de rangement et de comptoir? Qui conçoit même des appartements de nos jours. Si votre cuisine (ou d’autres pièces de votre maison) a désespérément besoin d’une réorganisation du stockage, nous avons la solution pour vous. Obtenez ces étagères réglables Whitmor Supreme à 3 niveaux pour seulement 46 $ sur Amazon. Chaque étagère peut contenir jusqu’à 350 livres lorsque le poids est réparti uniformément.

46 $ US

D’Amazon

62 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Si tout cet argent des Fêtes brûle un trou dans votre poche, nous avons une excellente vente pour vous. Acheminez l’argent directement dans votre maison! Vous pouvez économiser jusqu’à 70% (bien que les économies moyennes se situent entre 10 et 20%) lorsque vous achetez le Winter Home Blowout d’Overstock.

A partir de maintenant jusqu’à Le 13 janvier, vous pouvez réaliser d’énormes économies sur les articles essentiels à la maison pour chaque pièce de votre maison. Économisez sur plus de 1 000 articles pour votre chambre, votre salle de bain et plus encore.

Mobilier de chambre à partir de 129 $ Feuilles à partir de 19 $ Couvertures et jetés à partir de 19 $ Ensembles de serviettes à partir de 24 $

Tout le monde est tellement concentré sur la perte de poids maintenant que c’est une nouvelle année / une nouvelle décennie. Ne vous forcez pas à vous adapter à des jeans qui ne sont plus confortables. Au lieu de cela, procurez-vous une paire de pantalons dans laquelle vous vous sentirez vraiment à l’aise. Vous pouvez obtenir une paire de pantalons Stretchy Tech Traveler pour seulement 30 $ chez Jachs lorsque vous utilisez le code promo TRV.

C’est à cette période de l’année que vous devez commencer à stocker votre garde-robe avec des vêtements et des chaussures adaptés aux conditions météorologiques. Vos baskets habituelles ne vont tout simplement pas les couper. Obtenez une paire de bottes de pont XTRATUF pour 75 $ (20 $ de rabais) chez Huckberry.

Si les bottes peuvent supporter le temps en Alaska, elles peuvent résister à toutes les conditions météorologiques. La botte de pont est 100% étanche et avec une semelle adhérente pour durer même dans les pires conditions. La botte XTRATUF a une doublure Xpresscool légère, qui est en néoprène qui évacue l’humidité pour garder vos pieds au frais et au sec pour un confort toute la journée.

Les véritables écouteurs sans fil Powerbeats Pro d’Apple ne coûtent plus que 200 $. Si vous voulez une alternative sportive aux AirPods Pro, ce sont ceux-là qu’il vous faut.

Avec la puce H1 d’Apple, ils promettent le même niveau de commodité que les AirPod, comme Siri mains libres et un couplage super facile avec d’autres appareils Apple. Ce modèle promet également jusqu’à 9 heures d’écoute, en plus avec l’étui de chargement.

Nous en avons déjà parlé, mais c’est la première fois que cette remise s’applique aux autres couleurs; Ivoire, mousse et marine. Si vous avez cherché un accord sur ces coloris plus sophistiqués, c’est l’accord qu’il vous faut.

200 $

D’Amazon

268 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

.