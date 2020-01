Sur Batwoman, vivre dans le placard est pire que la mort

Alice et Kate.Photo: The CW

Une chose amusante s’est produite au cours de la dernière décennie et a changé. Un point commun a été établi entre tous les gens qui s’habillent en collants et combattent le crime dans les pages amusantes et la plus grande communauté LBGTQ réelle. Les super-héros enfilent des costumes flashy et semblent embrasser leur véritable personnalité lorsqu’ils combattent des monstres, des extraterrestres et des criminels de rue de bas niveau. Cette dualité d’identité est l’une des nombreuses sympathies de la communauté LBGTQ.

Bien que les films et les émissions de super-héros aient flirté avec l’exploration de ces points communs, ils sont trop souvent restés frustrés. Vous vous souvenez du pilote de Supergirl en 2015? Kara se tient sur un toit, exubérante au cours de sa première soirée en tant que héros, et essaie de la partager avec sa meilleure amie Winn. Winn suppose simplement qu’elle lui dit qu’elle est gay.

Le Flash, de nombreuses adaptations de Batman et X-Men, et même les films Marvel ont emprunté aux expériences réelles de la communauté LBGTQ pour créer une «sortie» d’identité de super-héros plus réaliste. Mais Batwoman se sent comme la première grande propriété à faire le tout au service d’un véritable super-héros queer. Et dans les deux derniers épisodes, la série a passé énormément de temps compte tenu du coût très réel d’une personne gay dans le placard

Les super-héros ne sortent généralement pas d’eux-mêmes, non? Clark Kent a passé une décennie à Smallville à s’inquiéter de la révélation de son «secret». Batman évite simplement les relations plutôt que de parler à toute femme de sa vérité de croisade capée. Même beaucoup de X-Men vivent dans le placard, portant des lunettes ou des projecteurs hologrammes, ou tout simplement de très gros manteaux pour cacher ce qu’ils sont.

Vivre dans le placard des super-héros est censé être une douleur et révéler que le secret est presque toujours considéré comme une bonne chose, en fin de compte. Il suffit de regarder la dernière course de Superman de Brian Michael Bendis, où un numéro entier est consacré à Superman révélant qu’il est Clark Kent et qu’il est, pour la plupart, aimé et accepté. À maintes reprises, sortir du placard des super-héros reçoit la même fanfare qu’Ellen apparaissant sur cette couverture du magazine Time.

Sur Batwoman, Kate Kane ne sort pas du super-placard. Le personnage est le super-héros rare qui essaie de son mieux de préserver ses deux identités distinctes. Outre un bref moment où elle a été un peu torturée par le secret, Kate a en fait été très à l’aise avec sa double identité. Peut-être parce qu’elle, plus que tout héros hétéro, peut comprendre la nécessité de garder une partie de soi cachée.

Sœurs ayant une conversation intense.Photo: The CW

Mais si Kate peut être à l’aise avec la double identité, elle n’est pas du tout à l’aise avec le fait qu’une partie de l’une ou l’autre de ces identités soit considérée comme droite. Kate est une femme gay et fière de cela – allant jusqu’à ouvrir un bar gay en face d’un restaurant après que le propriétaire ait été homophobe envers elle et son ex-petite amie.

Alors, quand les habitants de Gotham ont commencé à supposer que son alter ego, Batwoman était hétéro (et l’envoyait avec un flic blanc chaud), Kate a été offensée. Dans son esprit, sa sexualité est un élément crucial de toute identité qu’elle possède. C’est tout naturellement qu’elle insiste pour sortir Batwoman en tant que lesbienne, même si cela signifie que les gens sont plus susceptibles de comprendre qu’elle est la lesbienne sous le masque. Et même si cela signifie des conséquences incroyablement stupides mais réalistes – comme la police refusant d’allumer le Bat Signal cette semaine de peur de paraître «politique» en convoquant un héros lesbien. (Ne vous inquiétez pas, les manifestants leur ont fait changer d’avis.)

Son ex, Sophie Moore, n’est pas aussi à l’aise avec sa sexualité. Et cela – plutôt que l’identité secrète de Kate – a été la source de problèmes entre les deux femmes. Quand ils ont rompu à l’école militaire, c’est parce que Kate a refusé de rester dans le placard pour préserver sa carrière alors que Sophie ne voulait que trop. Quand ils se retrouvent, en tant qu’amis, il y a toujours des tensions parce que Sophie est toujours terrifiée et dans le placard et, au début de Batwoman, mariée à un homme.

Sophie et Kate.Photo: The CW

Le spectacle montre clairement que Sophie n’est pas un lâche pour rester dans le placard. Comme beaucoup d’individus enfermés, elle cache sa sexualité par besoin de survivre. C’est une femme noire de la classe moyenne qui a besoin d’une source de revenu stable, tandis que Kate est une femme blanche privilégiée qui peut se permettre de quitter l’école militaire pour apprendre à travers le monde à apprendre le commerce des chauves-souris.

L’émission a, à tout le moins, salué la richesse et la blancheur de Kate et comment cela lui a donné le privilège de sortir d’une manière que Sophie est sûre qu’elle ne peut pas être. Mais cette semaine, Sophie a affronté une Alice capturée dans le but de sauver une Kate kidnappée et s’est finalement retrouvée obligée de faire face aux coûts d’être dans le placard.

Parce que, regardez, aucune personne queer ne va jamais s’en prendre à une autre pour être dans le placard (à moins qu’elle ne soit un connard sans prétention). Chacun a ses raisons et est souvent motivé par le besoin de rester en bonne santé et en sécurité. Mais il y a toujours un prix à payer dans le placard. Même lorsque c’est la chose pratique et sûre à faire, cela fait mal de cacher toute une partie de votre personne aux autres.

Et cette douleur est ce sur quoi Alice s’accroche.

Alice est peut-être «folle» et homicide, mais elle se considère également comme un héros dans une certaine mesure, et ce qu’elle trouve héroïque révèle des vérités. Elle tiendra donc une scie buzz au visage d’une adolescente à moins que Kate ne retire son masque – comme elle l’a fait la semaine dernière – et elle criera qu’elle rend service à Kate. Et elle tiendra Sophie sous la menace d’une arme, puis la laissera vivre parce que, pour Alice, une vie dans le placard, une vie qui cache une partie de vous-même, est bien pire qu’une balle dans la tête. Et comme Sophie tombe en panne au moment où il semble que le spectacle pourrait être d’accord avec elle.

