Surprenez vos rivaux avec les nouvelles armes de Call of Duty: Warzone

Après l’énorme succès de Call of Duty: Warzone, Infinity Ward et Activision travaillent sur plusieurs nouveautés pour la Battle Royale of Modern Warfare. Les entreprises ont déjà révélé certains des ajouts cette semaine, alors soyez prêt à les essayer.

Dans le cas de Call of Duty: Warzone, de nouvelles armes ont été ajoutées pour donner plus d’excitation aux jeux. Quant à Modern Warfare, il y a plusieurs ajouts, dont une nouvelle carte.

Quoi de neuf dans Call of Duty: Warzone

Si vous prévoyez de jouer à Battle Royale ces jours-ci, gardez à l’esprit que vous aurez plus d’armes pour détruire vos rivaux. Un total de 4 nouveaux pistolets ont été ajoutés par Infinity Ward, qui seront disponibles dans différents niveaux de rareté.

Les armes en question sont les 725, .50 GS, EBR-14 et la carabine MK2. Toutes ces nouvelles seront à Verdansk. L’étude a confirmé que la liste de lecture en mode solo se poursuivra cette semaine.

De même, le retour du Pack Defender, contenu qui est à nouveau proposé dans le magasin pour soutenir Call of Duty Endowment, une organisation à but non lucratif qui aide les vétérans de la guerre à trouver un emploi. Son contenu peut être utilisé dans Warzone.

Quoi de neuf dans Call of Duty: Modern Warfare

Infinity Ward a préparé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Call of Duty: Modern Warfare. La première d’entre elles est une nouvelle carte multijoueur appelée Khandor Hideout. C’est une petite région d’Urzikstan, où les matchs 6 contre 6.

Dans le cadre d’un nouveau package, Talon rejoindra la bataille aux côtés de son chien dressé au combat Indiana. Le pack d’agent comprend une variété de contenus, y compris des plans pour des armes légendaires, les nouveaux armements disponibles pour Warzone, et plus encore.

Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale, est maintenant disponible gratuitement pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Voulez-vous en savoir plus sur lui? Cliquez ici.

