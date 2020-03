Surprise! Castlevania: Symphony of the Night est arrivé sur une nouvelle plateforme

Castlevania: Symphony of the Night est l’un des jeux dont les fans de la franchise Konami se souviennent le plus. Le titre a commencé son histoire en 1997, l’année où il a fait ses débuts pour la première PlayStation.

Par la suite, en raison de la popularité et de l’importance du jeu, Konami l’a emmené sur diverses plates-formes, telles que SEGA Saturn et plus tard les consoles Sony, y compris PlayStation 4 avec la première de Castlevania Requiem.

À la surprise de beaucoup, Castlevania: Symphony of the Night est arrivé aujourd’hui sur une nouvelle plateforme. Cependant, la nouvelle n’a pas plu à tout le monde.

Castlevania: SOTN dans une nouvelle plateforme, mais pas celle que vous attendiez

Tôt le matin, Konami a confirmé que plus de joueurs pourront jouer à Castlevania: Symphony of the Night et maintenant de la paume de leur main. Cela depuis que le titre est venu sur les appareils mobiles, iOS et Android.

C’est vrai, les personnes intéressées peuvent désormais trouver le jeu sur Google Play et dans l’App Store. Cette nouvelle version de Castlevania: Symphonie de la nuit est offerte en échange de 2,99 $ USD (59 $ MXN). Son téléchargement pèse environ 341 Mo.

Le port a une interface utilisateur renouvelée, qui ajoute des commandes tactiles décrites comme intuitives. Il a également un support pour que vous puissiez utiliser votre télécommande préférée pour jouer. Konami a ajouté des succès à débloquer et une nouvelle fonctionnalité pour sauvegarder votre jeu à tout moment.

Vous ne devez pas vous soucier des options de langue, car il comprend une assistance en espagnol, anglais, japonais, français, italien et allemand. Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur son lancement possible dans d’autres systèmes modernes.

L’importance de Castlevania: SOTN

Castlevania: Symphony of the Night a marqué un avant et un après pour la franchise. Le lancement du titre a eu lieu à un moment où les études misaient sur la 3D; Cependant, Konami a choisi la 2D pour cette aventure Alucard qui a surpris les joueurs avec une touche inattendue (littéralement).

En raison de son influence dans les développements ultérieurs de la saga et des titres d’autres sociétés, Castlevania: Symphony of the Night est entré dans l’histoire comme la Metroidvania par excellence. De plus, c’était une sorte de sommet pour le travail de Toru Hagihara et du jeune Koji Igarashi.

Son influence est plus que claire dans d’autres jeux Castlevania, en particulier ceux que nous avons vus à l’époque de Game Boy Advance et de Nintendo DS. C’est un fait que le lancement de Castlevania: Symphonie de la nuit sur les téléphones mobiles n’est pas du tout heureux, mais pour beaucoup, c’est un bon signe de son arrivée possible sur d’autres systèmes actuels.

Le titre est disponible dans le cadre de Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood pour PlayStation 4. Voulez-vous en savoir plus? Cliquez ici.

