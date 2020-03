Surprise! Le premier film Pokémon est disponible gratuitement

Après l’annonce de la suspension des cours au Mexique et dans diverses parties du monde en raison du coronavirus, vous vous demandez peut-être quoi faire pendant toute cette période. Eh bien, à part jouer longtemps, si vous êtes un fan de Pokémon, vous ne devriez pas manquer cette opportunité, car vous pourrez regarder gratuitement le film le plus mémorable de la franchise.

Aujourd’hui, il a été révélé que le film Pokémon: Mewtwo vs. Mew est maintenant disponible à la fois sur le site officiel Pokémon et sur l’application TV mobile Pokémon. Vous connaissez peut-être Pokémon TV, car dans d’autres pays, il permet aux fans de regarder des films et des épisodes d’anime. Malheureusement, en Amérique latine, le service n’est pas aussi étendu.

La bonne chose est que Pokémon: Mewtwo vs. Mew sera disponible dans ce service pour la région d’Amérique latine et surtout, c’est la version doublée en espagnol latino-américain, il n’y a donc aucun prétexte pour en profiter comme vous vous en souvenez. Ce sera également une excellente occasion pour les nouveaux fans de Pokémon de découvrir l’histoire énigmatique de 2 des premières créatures légendaires. En outre, ce sera une excellente excuse pour ne pas quitter la maison dans cette éventualité causée par le coronavirus.

Au cas où vous l’auriez manqué: Profitez des mesures de prévention et capturez Mewtwo dans Pokémon Masters, qui partira bientôt.

Synopsis de Pokémon: Mewtwo contre Mew

Ash et d’autres dresseurs de Pokémon seront invoqués par Mewtwo, un Pokémon cloné, dans une compétition sans précédent pour prouver leur supériorité, après avoir échappé aux plans de Team Rocket, qui l’ont créé à partir de l’ADN de Mew. Cependant, cette compétition prend une tournure inattendue et met en danger tous les entraîneurs invités, ainsi que leurs Pokémon. À la fin, Ash et ses amis devront trouver un moyen d’arrêter ce Pokémon impitoyable créé par l’homme.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le remake de ce film, Pokémon: Mewtwo Strikes Back: Evolution, est maintenant disponible sur Netflix.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Allez-vous profiter de voir ce film et revivre la première fois qu’il est apparu en 1999? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes un fan de Pokémon et un joueur de Pokémon GO et que vous souhaitez rester à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus, ne vous inquiétez pas, Niantic a modifié certaines mécaniques de jeu afin d’empêcher les joueurs d’avoir beaucoup d’interaction avec de nombreuses personnes. Vous pouvez même attraper des créatures légendaires grâce à la GO Battle League. Vous pouvez trouver plus de nouvelles concernant Pokémon en consultant cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.