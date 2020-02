Surprise, Pokémon HOME est désormais disponible sur Nintendo Switch et mobiles!

Game Freak et The Pokémon Company ont annoncé à la mi-2019 un nouveau service qui permettrait de stocker Pokémon et qui remplacerait Pokémon Bank. Après quelques mois, la société a finalement publié aujourd’hui l’application.

Sans avertissement, Pokémon HOME est apparu sur Nintendo eShop et Google Play (au moment de la rédaction de la note, il n’était pas encore disponible dans l’App Store) et les joueurs peuvent désormais le télécharger. Pour installer l’application sur votre Nintendo Switch, il faut que vous disposiez de 707 Mo d’espace libre, par contre, sur les appareils mobiles il faut disposer de 72 Mo d’espace libre.

Pokémon HOME est gratuit, vous ne pouvez donc le télécharger qu’avec un compte Nintendo. Cependant, nous vous rappelons que c’est un service qui comprend une option de paiement, qui permet aux utilisateurs d’accéder à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires que le plan de base ne comprend pas.

Avec Pokémon Home, vous pouvez commencer à déplacer vos créatures de Pokémon Bank vers Pokémon HOME, ainsi que de Pokémon Allons-y, Pikachu! & C’est parti, Évoli!. Vous pouvez également stocker jusqu’à 6000 Pokémon dans 200 boîtes. Une fois que vous démarrez l’application, vous recevrez le professeur Grand Oak, qui a créé ce système de stockage. Ce personnage est l’un des cousins ​​du professeur Samuel Oak et du professeur Samson Oak.

En cadeau, ceux qui se connectent à Pokémon HOME pour Nintendo Switch recevront un Pikachu, tandis que ceux qui le font sur les téléphones mobiles pourront choisir entre un Bulbasaur, un Squirtle et un Charmander, selon Serebii.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Êtes-vous impatient d’utiliser ce service? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les fonctionnalités de cette application, nous vous invitons à consulter ce lien. D’un autre côté, si vous ne savez pas comment transférer les créatures entre les différents jeux de la série, alors vous serez intéressé par ce graphique.

Pokémon HOME pour Nintendo Switch est maintenant disponible. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Pokémon si vous consultez cette page.

