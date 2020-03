Surprise! Team17 travaille déjà sur le retour de Worms

Il y a des franchises qui passent beaucoup de temps inactifs, mais qui se souviennent avec émotion et affection pour les joueurs. Si vous êtes un fan des jeux de stratégie, en particulier ceux qui ont un thème militaire, vous connaissez certainement une livraison de Worms.

La série particulière reste l’un des favoris des amoureux du genre. Pour cette raison, il n’est pas rare de savoir que beaucoup attendent un nouveau jeu. Si vous êtes l’un d’eux, nous avons d’excellentes nouvelles, car Team17 travaille déjà sur le retour de Worms.

Worms reviendra avec des nouvelles et plus tôt que vous ne le pensez

À la surprise de beaucoup, Team17 a publié aujourd’hui un teaser confirmant qu’un nouveau projet de la série est en route. Mieux encore, le jeu se réalisera cette année, donc l’attente ne sera pas si longue.

Les développeurs ont déclaré que la série reviendrait avec des nouvelles qui pour l’instant n’ont pas été détaillées. Team17 mentionne «de nouvelles façons de jouer», mais ce n’est pas tout à fait clair.

“Prenez votre bazooka et sautez sur vos moutons, Worms reviendra en 2020 comme vous ne les avez jamais vus auparavant”, écrit l’étude. Ci-dessous je laisse le premier teaser lié au retour de Worms, où l’on voit des scènes de plusieurs livraisons.

Prenez votre Bazooka et sautez sur vos moutons, les Vers sont de retour en 2020 comme vous ne les avez jamais vus auparavant.

De nouveaux vers, de nouvelles façons de jouer.

Regardez cet espace – @ WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs

– Team17 (@ Team17Ltd) 9 mars 2020

Qu’est-ce que Worms?

Comme nous l’avons mentionné, Worms est une saga de stratégie sur le thème militaire. Comme son nom l’indique, vous serez en charge d’un groupe de vers composé de différents types d’unités. Votre mission sera de mettre fin à plusieurs menaces sur une grande variété de cartes.

La franchise a commencé son histoire en 1995, l’année où elle a débuté son premier versement pour plusieurs consoles et systèmes de l’époque. Depuis lors, il a été consolidé comme l’une des séries les plus divertissantes du genre, ce qui lui a valu plusieurs livraisons principales et même des spin-offs.

Au cas où vous l’auriez manqué: Team17 pourrait être le plus grand distributeur au Royaume-Uni

L’une de ses dernières sorties est Worms W.M.D, qui a initialement atteint PlayStation 4, Xbox One et PC. C’est fin 2017 qu’il a été présenté avec succès sur Nintendo Switch. Voulez-vous en savoir plus sur cette saga? Cliquez ici.

