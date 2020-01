Surprise! The Walking Dead Seasons 2 and 3 ont lancé Switch aujourd’hui

Aujourd’hui, les deux Til Walking Dead: Saison deux et The Walking Dead: une nouvelle frontière sont sortis sur Nintendo Switch. Les deux sont disponibles en téléchargement sur l’eShop au moment où nous parlons.

Les deux jeux ont été annoncés pour la première fois sur Switch en août 2018, où il a également été révélé que The Walking Dead: la première saison complète se dirigerait vers le système. Ce jeu a été lancé plus tard ce mois-ci, mais les problèmes troublants du développeur Telltale Games ont fait en sorte que les deux autres titres ont été laissés pour compte et qu’ils devraient arriver en septembre 2019.

Skybound Games, la société qui a pris en charge les tâches de développement de la franchise après la fermeture de Telltale, a rapidement révélé qu’elles seraient encore retardées, bien qu’aucune nouvelle date n’ait été donnée. Aujourd’hui, cependant, complètement à l’improviste, ils sont prêts et attendent que les fans téléchargent et apprécient.

Les deux titres sont disponibles pour 14,99 $ / 12,99 £ chacun.

Heureux de voir ces deux titres enfin faire leur chemin vers Switch? Faites-nous savoir si vous les saisirez aujourd’hui avec un commentaire ci-dessous.

Merci à CairiB pour l’astuce!

.