Surprise! Un indépendant a remporté le prix du jeu de l’année des GDC Awards 2020

Malgré le fait que la Game Developers Conference 2020 ait été reportée en raison du coronavirus, les organisateurs ont poursuivi leur projet de révéler les GDC Awards 2020 à travers un format virtuel. Dans cette édition, les jeux qui ont été les plus nominés et qui, par conséquent, ont émergé en tant que favoris pour remporter le prix du Jeu de l’année, étaient Control et Death Stranding; Cependant, aucun d’entre eux n’a obtenu la grande distinction, mais c’est un indie qui l’a ramené à la maison.

Nous parlons de Untitled Goose Game, qui a été favorisé par la préférence de tous les développeurs qui ont participé au vote et ont décerné le prix au développeur indépendant House House. Cela est un peu surprenant, étant donné que Control et Death Stranding ont mené la liste des nominés. Control a réussi à remporter 3 prix dans les 5 catégories dans lesquelles il a été nominé, faisant de lui le premier vainqueur de la soirée. Death Stranding, d’autre part, n’a pas réussi à gagner dans l’une des 7 catégories dans lesquelles il a été nominé.

En plus de cela, la carrière de Kate Edwards, ancienne directrice de l’Association internationale des développeurs de jeux (IGDA) a été récompensée par la nomination de l’ambassadrice, tandis que le prix Pioneer Award a été reçu par Roberta Williams, co-fondatrice de Sierra On-Line, qui plus tard a été transformé en Sierra Entertainment. Il a également été révélé que le prix du public a été remporté par Sky: Children of the Light, le dernier titre de thatgamecompany, un studio connu pour être le créateur de Journey.

Au cas où vous l’auriez manqué: Untitled Goose Game a également remporté le prix du jeu de l’année des DICE Awards 2020.

Nous vous laissons la liste complète des gagnants.

Jeu de l’année

Échouement de la mort

Contrôle

Sekiro: Shadows Die Twice

Gagnant: Untitled Goose Game

Outer Wilds

Meilleur audio

Échouement de la mort

Sayonara Wild Hearts

Gagnant: Contrôle

Jeu d’oie sans titre

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Meilleur début

Gagnant: ZA / UM (Elysium Disc)

Mobius Digital (Outer Wilds)

William Chyr Studios (Manifold Garden)

Jeux d’épée de mousse (chevaliers et vélos)

Agence Chance (Neo Cab)

Meilleur design

Gagnant: Baba Is You

Outer Wilds

Échouement de la mort

Sekiro: Shadows Die Twice

Jeu d’oie sans titre

Prix ​​de l’innovation

Jeu d’oie sans titre

Disque Elysium

Gagnant: Baba Is You

Échouement de la mort

Outer Wilds

Meilleur jeu mobile

Sayonara Wild Hearts

Gagnant: Qu’est-ce que le golf?

Grindstone

Ciel: les enfants de la lumière

Call of Duty: Mobile

Meilleur récit

Gagnant: Elysium Disc

Contrôle

Échouement de la mort

Les mondes extérieurs

Outer Wilds

Meilleure technologie

Échouement de la mort

Gagnant: Contrôle

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Apex Legends

Noita

Meilleur art visuel

Gagnant: Contrôle

Échouement de la mort

Sekiro: Shadows Die Twice

Sayonara Wild Hearts

Disque Elysium

Meilleur jeu VR / RA

Gagnant: Vader Immortal

Sang et vérité

Courroux d’Asgard

Boneworks

Fouet au pistolet

Qu’avez-vous pensé de la liste? Vous attendiez-vous à ce que Untitled Goose Game devienne le jeu de l’année? Pensez-vous qu’un autre titre aurait dû le gagner? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.

