Surprise! Vous pouvez maintenant jouer à une démo de Final Fantasy VII Remake

Nous savons que vous êtes impatient de jouer à Final Fantasy VII Remake, alors vous vous êtes sûrement enthousiasmé par les détails d’une démo présumée qui arriverait sur PlayStation 4. Square Enix est resté silencieux, mais aujourd’hui surpris par de bonnes nouvelles.

C’est vrai, la société a publié une démo du JRPG attendu sur le PlayStation Store. Mieux encore, il est désormais disponible en téléchargement et tous les utilisateurs de la console peuvent l’obtenir gratuitement.

Comment obtenir la démo et quel est son contenu?

Commencer à jouer à Final Fantasy VII Remake est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Il vous suffit de rechercher leur page de démonstration dans le PlayStation Store ou de cliquer sur ce lien. Par la suite, il vous suffit de démarrer le téléchargement et de terminer l’installation de 7,55 Go.

Quant à son contenu, sachez que la version d’essai vous fera connaître le début de l’aventure du Cloud et de l’entreprise. Cela signifie que vous aurez accès à la première mission du titre, lorsque le protagoniste entrera dans le réacteur Mako 1 pour le détruire.

Vous serez accompagné uniquement par Barret, un autre des personnages jouables du JRPG. Dans la dernière partie du test, vous pouvez affronter Scorpion Sentinel, la première tête du titre. Ce sera également l’occasion idéale pour vous de connaître le nouveau système de combat.

Si vous téléchargez la démo avant le 11 mai, vous pouvez obtenir un thème exclusif pour PlayStation 4. La récompense sera disponible à partir du 10 avril, c’est-à-dire la semaine prochaine.

Nous venons de publier la démo gratuite #FinalFantasy VII Remake sur le PlayStation Store.

Qu’attendez-vous? Téléchargez-le maintenant et découvrez par vous-même le début de l’histoire! # FF7R

👉 https://t.co/Gi4onqN0Cb pic.twitter.com/rX0ELUINHO

– FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) 2 mars 2020

Square Enix a noté sur la page de démonstration que les progrès ne peuvent pas être conservés, vous ne pouvez donc pas les amener à la version finale du jeu. En revanche, il est indiqué que le contenu de la version d’essai peut différer de la version finale.

Au cas où vous l’auriez manqué: Ils filtrent l’espace dont aura besoin Final Fantasy VII Remake sur PS4

Final Fantasy VII Remake arrivera le 10 avril 2020 sur PlayStation 4. Voulez-vous en savoir plus? Cliquez ici.

.