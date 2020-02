Surprise! Warface est maintenant disponible sur Switch

Ainsi, sans publicité, rumeur ou fuite, Warface est arrivé sur Nintendo Switch. Ce titre est un jeu de tir compétitif gratuit, et C’est le premier jeu que CryEngine utilise pour atteindre la console hybride.

Cependant, cette réalisation n’est pas venue de rien. Pour faire fonctionner Warface sur Switch, les développeurs de My.Game, le studio interne d’Allods, résolution limitée à 720p dans le dock et 540p en mode portable. L’édition Switch du jeu possède toutes les fonctionnalités des versions Xbox One et PS4, ainsi que des gyroscopes et des grondements HD.

De même, le jeu est limité à seulement 30 fps. D’un autre côté, Les trois versions de console de Warface reçoivent la mise à jour “Titan” aujourd’hui, en leur accordant l’accès à la nouvelle classe de robots lourds et en atteignant la parité de contenu avec la version PC.

En parlant de Switch, une nouvelle couleur Switch Lite sera disponible à partir du mois prochain. De même, la distribution de matériel hybride en Amérique et en Europe sera affectée par le coronavirus.

Via: Warface

