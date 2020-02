Surprise! Warface Shooter à la première personne est maintenant disponible gratuitement sur Switch

Jeu de tir à la première personne populaire de MY.GAMES Warface est apparu sur l’Australian Nintendo Switch eShop, disponible en téléchargement au moment où nous parlons.

Le jeu est un titre FPS tactique gratuit qui compte plus de 80 millions de joueurs inscrits sur d’autres plateformes. En Australie, le jeu est désormais disponible en téléchargement gratuit; nous nous attendons à ce qu’il commence à être déployé dans d’autres régions en temps voulu. Voici une description officielle:

Warface est un jeu de tir à la première personne en ligne pas comme les autres. Battez-vous sur plus de 50 cartes PvP multijoueurs, affrontez des raids PvE difficiles en coopération et libérez un vaste arsenal de plus de 200 armes réalistes personnalisables. Rejoignez plus de 80 millions de joueurs dans le monde et jouez gratuitement dès maintenant!

Découvrez plusieurs modes de jeu PvP passionnants. Battez-vous pour la gloire sur plus de 50 cartes multijoueurs basées sur des emplacements autour de la planète, et même au-delà.

Faites équipe avec des amis pour terminer des raids PvE complexes basés sur des histoires. Arrêtez la mégacorporation tyrannique, éliminez une menace zombie à Tchernobyl et envolez-vous vers Mars pour vaincre une armée de robots!

Si vous souhaitez le vérifier, veillez à ce qu’il apparaisse bientôt sur l’eShop de votre région. Nous nous assurerons de mettre à jour cet article avec plus d’informations au fur et à mesure qu’il arrivera.

.