Survival MMO Last Oasis s’avère trop tôt pour un accès anticipé

Image: Donkey Crew

Quelques jours seulement après son lancement sur Steam, le jeu en ligne massivement multijoueur Last Oasis est déjà hors ligne à la suite de nombreux rapports de joueurs sur des problèmes de connexion et des pannes de serveur.

“Nous suspendons les serveurs de Last Oasis pour les sept prochains jours”, a déclaré hier sur Twitter Donkey Crew, le studio derrière le jeu. «Nos codeurs travaillent jour et nuit sur ce problème et ont besoin de sommeil. Nous devons examiner correctement pourquoi nos tests de charge n’ont pas détecté ce problème, découvrir pourquoi, le comprendre correctement et le résoudre. » En attendant, Donkey Crew a déclaré que les joueurs qui ont acheté le jeu, qui est sorti en accès anticipé le 26 mars, recevront un remboursement complet, peu importe combien de temps ils l’ont déjà connecté. Pour la plupart des joueurs, ce n’était probablement pas beaucoup de temps.

Last Oasis se déroule dans un monde où un événement cataclysmique a arrêté la rotation de la Terre, en jetant une moitié dans un nouveau gel profond et l’autre dans un paysage d’enfer brûlant alors qu’il est continuellement cuit par le soleil. En conséquence, l’humanité s’est réfugiée dans la bande de climat tempéré entre l’endroit où les deux moitiés se rencontrent, ces personnes restantes se déplaçant maintenant dans des bases de mechs en bois géantes. De nombreux joueurs ont déclaré qu’ils avaient du mal à voir quoi que ce soit, traqués par des serveurs en panne et des temps d’attente de connexion.

G / O Media peut recevoir une commission

Ces joueurs se sont rendus sur les forums du jeu et sous-titrés pour publier un message indiquant qu’ils avaient été accueillis par un compte à rebours lorsqu’ils tentaient d’entrer dans le jeu, pour que cela aboutisse à un écran «Échec de la demande» une fois terminé. D’autres qui ont réussi à jouer ont été assiégés par des collisions, puis contraints de faire la queue. “Meilleur simulateur de” connexion à vous “de 2020”, a écrit un utilisateur de Steam.

La section des critiques du jeu est également un gâchis, divisé entre des milliers de personnes en colère contre les problèmes de lancement du jeu et contre le fait de ne pas pouvoir jouer pendant le week-end, avec presque autant d’arguments selon lesquels les gens devraient donner une pause aux développeurs car il s’agit d’une version Early Access .

Cependant, même parmi les milliers de critiques négatives, le jeu sous-jacent est prometteur. Un de ces rayons de lumière est les marcheurs du jeu: des mechs géants en bois sur lesquels des dizaines de joueurs peuvent monter ensemble pour faire des raids. Espérons que la relance du jeu dimanche prochain se déroule plus facilement.

Donkey Crew n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

.