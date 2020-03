Suspension de printemps de LEC suspendue après un contact présumé d’un membre du personnel avec COVID-19

LEC a décidé de suspendre le Spring Split.

Avec leur émission programmée sur le point de commencer, Sjokz a profité de l’émission pour diffuser les informations aux téléspectateurs. Avec le coronavirus se déplaçant à un rythme scandaleusement rapide à travers le monde, la nouvelle que la LEC sera suspendue n’est pas vraiment une surprise.

Le LEC a publié la déclaration suivante:

“Compte tenu de l’incertitude liée à l’évolution rapide de la situation de pandémie de COVID-19 et avec beaucoup de prudence, nous avons décidé de miser sur la sécurité des joueurs et du personnel et de suspendre la saison de printemps de LEC jusqu’à nouvel ordre. À l’heure actuelle, aucun membre du personnel ou des joueurs de LEC n’a testé positif pour COVID-19, cependant, nous avons des raisons de soupçonner qu’un membre du personnel de LEC peut avoir été exposé au virus. Cette personne est en quarantaine et est évaluée par des professionnels de la santé. Nous mettrons à jour tout le monde dès que nous aurons plus d’informations. »

Comme le mentionne le LEC ci-dessus, l’émission n’a pas de cas confirmés. Cependant, ils ont décidé de pécher par excès de cause car un membre de l’équipe LEC peut avoir été en contact avec le virus.

Avec aucune date de retour offerte à ce moment, et d’autres ligues étant retardées de la journée, nous terminerons l’article avec une chanson alors que nous attendons avec impatience le retour de la LEC.