Sweeney d’Epic a pris en charge la plate-forme GeForce Now de Nvidia

Le PDG du fabricant de Fortnite Epic Games, Tim Sweeney (photo), a déclaré qu’il soutiendrait la plate-forme de streaming de Nvidia, GeForce Now.

S’exprimant sur Twitter, l’exécutif a déclaré que la société avait choisi de participer et améliorerait son intégration au fil du temps. Sweeney a également déclaré qu’il s’agissait de la plate-forme de streaming la plus conviviale pour les développeurs et les éditeurs jusqu’à présent, les entreprises n’ayant pas à renoncer à leur part de revenus pour y participer.

Le PDG de Fortnite a également profité d’une autre occasion pour balayer les plates-formes mobiles Google Play et App Store pour leurs politiques de partage des revenus, que Sweeney a longtemps qualifiées de trop élevées.

“Epic soutient sans réserve le service GeForce Now de Nvidia avec Fortnite et avec les titres Epic Games Store qui choisissent de participer (y compris les exclusivités), et nous améliorerons l’intégration au fil du temps”, a déclaré Sweeney.

“C’est le plus convivial pour les développeurs et les éditeurs des principaux services de streaming, avec une taxe zéro sur les revenus des jeux. Les sociétés de jeux qui souhaitent faire évoluer l’industrie du jeu vers un état plus sain pour tous devraient soutenir ce type de service!

“Les services de streaming sur le cloud seront également des acteurs clés pour mettre fin aux monopoles de paiement iOS et Google Play et à leurs taxes de 30%. Apple a décrété que ces services ne sont pas autorisés à exister sur iOS, et ne sont donc pas autorisés à concurrencer, ce qui est mégalomane et ne tiendra pas.

“J’attends plus tard cette année lorsque Google fait du lobbying contre Apple pour bloquer Stadia d’iOS, tandis que Google bloque GeForce Now, xCloud et Fortnite de Google Play, et toute cette structure pourrie commence à s’effondrer sur elle-même.”

Cela fait suite à Activision, Bethesda et Hinterland tirant leurs jeux du service GeForce Now.