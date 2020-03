Switch a désormais dépassé les ventes à vie de la Wii au Japon

La Nintendo Switch a connu une semaine extrêmement réussie au Japon la semaine dernière, déplaçant 392 576 unités massives selon les données de Famitsu. Cela place la console à environ 12,8 millions de ventes sur sa durée de vie relativement courte, ce qui signifie que la dernière machine de Nintendo vient de franchir une nouvelle étape importante.

Comme l’a repéré Daniel Ahmad, analyste de Niko Partners, ce total impressionnant place en fait la Switch devant la puissante Wii au Japon. Malgré la domination mondiale de Wii dans le monde du jeu, le système n’a déplacé que 12,7 millions d’unités dans le pays d’origine de Nintendo, la grande majorité des ventes provenant des Amériques et de toute l’Europe.

Bien sûr, le total des ventes à vie de la Wii dans le monde est encore loin pour le Switch. Wii a réussi à accumuler un énorme 101,63 millions de ventes pendant son temps sur le marché, avec les derniers chiffres officiels de Switch à 52,48 millions. Ce nombre est cependant arrivé en janvier de cette année, donc le total de l’hybride sera naturellement un peu plus élevé à ce stade. Battre la Wii semble certainement faisable si Nintendo prend en charge la Switch pour les années à venir.

La flambée des ventes de matériel Switch de la semaine dernière semble avoir été causée par la fièvre d’Animal Crossing qui a frappé le pays; le jeu a également battu un certain nombre de records au cours de son week-end d’ouverture. La sortie du nouveau Coral Switch Lite n’aurait pas non plus fait de mal.

Vous pensez que la Switch deviendra un jour la console la plus vendue de Nintendo dans le monde, devant la Wii? Partagez votre opinion avec nous ci-dessous.

