Switch Animal Crossing New Horizons model: spéculation au Japon

La spéculation, le plus grand ennemi de quiconque veut obtenir une édition spéciale à son prix de vente recommandé, et quelque chose qui ne comprend pas les frontières, car vous la trouverez ici, comme partout dans le monde. Actuellement, l’un des objets de désir les plus convoités pour les fans du grand N n’est ni plus ni moins que l’imminent Modèle Nintendo Crossing Animal Crossing: New Horizons, une console qui, en plus d’inclure le jeu de série (cela dépend de la partie de la planète où vous l’achetez), et juste au cas où vous en douteriez, elle est devenue une cible pour les spéculateurs.

Les sites d’enchères japonais ont été inondés par un flot de ces consoles demandées à des prix exorbitants. Et donc quand Le prix recommandé du modèle Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons est de 39 556 yens (environ 338 euros au taux de change actuel), les prix des spéculateurs se situent entre 55 000 yens (environ 470 euros) et 75 000 yens exorbitants (environ 641 euros). Trouvez-vous cela cher? Rendez-vous ensuite dans un magasin de confiance, comme Amazon Japon, où le prix oscille entre 56 980 yens (environ 487 euros) dans le meilleur des cas, et environ 97 999 yens (soit 838 euros) que nous n’attendons à ce que personne ne paie.

Malheureusement, c’est la même vieille histoire. La version finale que ce modèle aura est inconnue, mais les restrictions de fabrication pour le (heureux) coronavirus sont réunies, et les fans ont soif de cette belle console et d’Animal Crossing: New Horizons . Mis à part la spéculation, ce dont nous ne doutons à aucun moment, c’est que ce sera un modèle très vendu, et qu’avec son arrivée nous verrons une croissance spectaculaire au Japon, encore plus si possible, des ventes de la console du moment sur les terres japonaises.

