Switch démarre 2020 en beauté en étant la console la plus vendue en Amérique du Nord

© Nintendo

Les chiffres du groupe NDP pour janvier sont arrivés et Switch a maintenu son élan à partir de 2019 en étant la console la plus vendue aux États-Unis pour le premier mois de la nouvelle année.

Cependant, les dépenses totales en matériel en janvier 2020 ont diminué de 35% en glissement annuel, tombant à 129 millions de dollars. Selon l’analyste de jeux vidéo Mat Piscatella, les trois principales plates-formes matérielles ont connu des baisses par rapport à cette période de 2019.

Les ventes de logiciels ont également diminué de 31% en glissement annuel pour atteindre 311 millions de dollars, Piscatella attribuant la chute à une liste plus faible de nouveaux jeux en janvier 2020.

Dragon Ball Z: Kakarot était le jeu le plus vendu de janvier, alors que Ring Fit Adventure a bondi à la 9e place – son plus haut classement en Amérique du Nord à ce jour. Cependant, le jeu Switch le plus vendu du mois était Super Smash Bros.Ultimate, qui occupait la 7e place du classement tous formats.

.