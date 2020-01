Switch eShop charts – 18 janvier 2020

Les graphiques Switch eShop de cette semaine sont les suivants:

Tous les jeux

1. Stardew Valley

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Mana Spark

4. Minecraft

5. Démêler deux

6. Pokemon Sword

7. Mario + Rabbids Kingdom Battle

8. Cuphead

9. The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète

10. Just Dance 2020

11. Super Smash Bros. Ultimate

12. Ori et la forêt aveugle: édition définitive

13. Dragon Ball FighterZ

14. Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

15. Jeu d’oie sans titre

16. Monster Hunter Generations Ultimate

17. Pokemon Shield

18. Zelda: le souffle de la nature

19. Super Bomberman R

20. Celeste

21. Luigi’s Mansion 3

22. Splatoon 2

23. Uno

24. Donut County

25. Katana Zero

26. Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

27. Super Mario Party

28. Bastion

29. LEGO Marvel Super Heroes 2

30. Collection LEGO Harry Potter

Jeux téléchargeables uniquement

1. Stardew Valley

2. Mana Spark

3. Cuphead

4. Ori et la forêt aveugle: édition définitive

5. Jeu d’oie sans titre

6. Celeste

7. Uno

8. Comté de Donut

9. Katana Zero

10. Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

11. Bastion

12. Hollow Knight

13. Opérateur 911

14. Earthfall: Alien Horde

15. Goat Simulator: The GOATY

16. Divinity: Original Sin 2 – Édition définitive

17. Gris

18. Grim Fandango Remastered

19. Entrez dans le donjon

20. Moto Rush GT

21. Terraria

22. REKT

23. Okami HD

24. River City Girls

25. Broforce

26. Castle Crashers Remastered

27. Street Basketball

28. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!

29. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy

30. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

Source: Switch eShop

en relation