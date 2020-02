Switch eShop charts – 1er février 2020

Les graphiques Switch eShop de cette semaine sont les suivants:

Tous les jeux

1. Le mystère de Woolley Mountain

2. Cuphead

3. Celeste

4. Stardew Valley

5. Minecraft

6. Super Smash Bros. Ultimate

7. Pokemon Sword

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Death Squared

10. Just Dance 2020

11. Zelda: le souffle de la nature

12. Jeu d’oie sans titre

13. Mana Spark

14. Trop cuit 2

15. Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

16. Encore un autre Zombie Defense HD

17. Luigi’s Mansion 3

18. Super Mario Party

19. Pokemon Shield

20. Toki Tori

21. Car Mechanic Simulator

22. Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

23. Hollow Knight

24. Super Mario Odyssey

25. Rocket League

26. Earthlock

27. Killer Queen Black

28. Thronebreaker: The Witcher Tales

29. Nouveau Super Mario Bros. U Deluxe

30. Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

Jeux téléchargeables uniquement

1. Le mystère de Woolley Mountain

2. Cuphead

3. Celeste

4. Stardew Valley

5. Death Squared

6. Jeu d’oie sans titre

7. Mana Spark

8. Encore un autre Zombie Defense HD

9. Toki Tori

10. Cat Mechanic Simulator

11. Hollow Knight

12. Earthlock

13. Thronebreaker: The Witcher Tales

14. Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

15. Kentucky Route Zero: TV Edition

16. Evoland Legendary Edition

17. Warlocks God Slayers

18. Moto Rush GT

19. TowerFall

20. Castle Crashers Remastered

21. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

22. Lovers in a Dangerous Spacetime

23. Vers la lune

24. becs flamboyants

25. Seeders Puzzle Reboot

26. Trouver l’équilibre

27. Uno

28. Humain: Fall Flat

29. Ori et la forêt aveugle: édition définitive

30. Tools Up!

Source: Switch eShop

en relation