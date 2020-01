Switch eShop charts – 25 janvier 2020

Les graphiques Switch eShop de cette semaine sont les suivants:

Tous les jeux

1. Stardew Valley

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Mana Spark

4. Minecraft

5. Pokemon Sword

6. Super Smash Bros. Ultimate

7. Cuphead

8. Just Dance 2020

9. Démêler deux

10. Mario + Rabbids Kingdom Battle

11. The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète

12. Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

13. Ori et la forêt aveugle: édition définitive

14. Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

15. Dragon Ball FighterZ

16. Jeu d’oie sans titre

17. Zelda: le souffle de la nature

18. Pokemon Shield

19. Monster Hunter Generations Ultimate

20. Super Bomberman R

21. Luigi’s Mansion 3

22. Celeste

23. Uno

24. Splatoon 2

25. Super Mario Party

26. Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

27. Donut County

28. Moto Rush GT

29. LEGO Marvel Super Heroes 2

30. Katana Zero

Jeux téléchargeables uniquement

1. Stardew Valley

2. Mana Spark

3. Cuphead

4. Ori et la forêt aveugle: édition définitive

5. Jeu d’oie sans titre

6. Celeste

7. Uno

8. Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

9. Donut County

10. Moto Rush GT

11. Katana Zero

12. Bastion

13. Hollow Knight

14. Earthfall: Alien Horde

15. Le mystère de Woolley Mountain

16. Divinity: Original Sin 2 – Édition définitive

17. Entrez dans le donjon

18. Grim Fandango Remastered

19. GRIS

20. Trouver l’équilibre

21. Terraria

22. Lovers in a Dangerous Spacetime

23. Okami HD

24. Puzzle & Dragons Gold

25. Castle Crashers Remastered

26. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

27. Earthlock

28. Broforce

29. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy

30. River City Girls

Source: Switch eShop

