Switch eShop charts – 4 janvier 2020

Les graphiques Switch eShop de cette semaine sont les suivants:

Tous les jeux

1. Cuphead

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Mario + Rabbids Kingdom Battle

4. Super Smash Bros. Ultimate

5. Minecraft

6. Pokemon Sword

7. Rocket League

8. Rekt

9. Jeu d’oie sans titre

10. #RaceDieRun

11. Luigi’s Mansion 3

12. Trop cuit 2

13. Just Dance 2020

14. Stardew Valley

15. Mana Spark

16. Zelda: le souffle de la nature

17. Space Pioneer

18. Pokemon Shield

19. Pan-Pan

20. Castle Crashers Remastered

21. Humain: Fall Flat

22. Super Mario Odyssey

23. Overcooked: Special Edition

24. Dragon Ball FighterZ

25. Super Mario Party

26. Uno

27. Koloro

28. Démêler deux

29. Thief Simulator

30. Bonjour voisin

Jeux téléchargeables uniquement

1. Cuphead

2. Rekt

3. Jeu d’oie sans titre

4. #RaceDieRun

5. Stardew Valley

6. Mana Spark

7. Space Pioneer

8. Pan-Pan

9. Castle Crashers Remastered

10. Humain: Fall Flat

11. Uno

12. Koloro

13. Thief Simulator

14. Final Fantasy VIII Remastered

15. Ori et la forêt aveugle: édition définitive

16. The Jackbox Party Pack 6

17. Robonautes

18. Final Fantasy VII

19. The Jackbox Party Pack 3

20. The Jackbox Party Pack 2

21. Skee-Ball

22. Wreckin ’Ball Adventure

23. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

24. Puzzle Book

25. Baba est toi

26. Hollow Knight

27. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy

28. Terraria

29. Gardien de cimetière

30. Final Fantasy IX

Source: Switch eShop

