Switch eShop deals – Arcade Archives, Fe, Furi, Grandia HD Collection, Octodad, Sonic Mania, plus

Un certain nombre de nouvelles offres sont en cours d’exécution sur l’eShop Switch nord-américain. Il s’agit notamment de plusieurs jeux d’Arcade Archives, Fe, Furi, Grandia HD Collection, Octodad, Sonic Mania et bien plus encore.

Voici les faits saillants complets:

7 milliards d’humains – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

20XX – 8,99 $ (au lieu de 17,99 $)

Abzu – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion – 15,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Aegis Defenders – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Amnesia: Collection – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Arcade Archives Crazy Climber – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

Arcade Archives Kid’s Horehore Daisakusen – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

Arcade Archives Moon Cresta – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

Arcade Archives Ninja-Kid – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

Arcade Archives Terra Cresta – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

Collection anniversaire Arcade Classics – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Away: Journey to the Unxpected – 8,99 $ (au lieu de 16,99 $)

Bad North – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Banner Saga 1 – 4,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Banner Saga 2 – 4,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Bastion – 2,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Beat Cop – 5,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Braveland Trilogy – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Brawlout – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Âge brisé – 3,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Call of Cthulhu – 29,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Collection anniversaire Castlevania – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Catan – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Quenouilles – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Citizens of Space – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Civilization VI – 29,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Collection Contra Anniversary – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Cuisinez, servez, délicieux! 2 !! – 6,49 $ (au lieu de 12,99 $)

Danmaku Unlimited 3 – 2,49 $ (au lieu de 9,99 $)

Death Mark – 19,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Deponia – 13,59 $ (au lieu de 39,99 $)

Digimon Story Cyber ​​Sleuth: Complete Edition – 34,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Jeux classiques de Disney: Aladdin et le roi lion – 19,79 $ (au lieu de 29,99 $)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – 39,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – 5,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Double Cross – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Eagle Island – 11,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Earth Atlantis – 5,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Earthlock – 5,98 $ (au lieu de 29,90 $)

Collection Fairune – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Fe – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Flipping Death – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Floor Kids – 9,95 $ (au lieu de 19,90 $)

Forager – 15,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Collection encadrée – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Furi – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Ghost Parade – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

God Eater 3 – 35,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Collection Grandia HD – 27,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Grim Fandango Remastered – 3,74 $ (au lieu de 14,99 $)

GRIP – 9,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Guns, Gore et Cannoli – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Guns, Gore and Cannoli 2 – 6,49 $ (au lieu de 12,99 $)

Main du destin 2 – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Hexagroove: DJ tactique – 19,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Hive Jump – 0,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Horizon Chase Turbo – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Survol – 9,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Machine de ressources humaines – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Hyper Light Drifter: édition spéciale – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Imposion – 4,79 $ (au lieu de 11,99 $)

InnerSpace – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

À l’intérieur – 13,39 $ (au lieu de 19,99 $)

Jotun: Valhalla Edition – 4,94 $ (au lieu de 14,99 $)

Katamari Damacy Reroll – 17,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Continuez à parler et personne n’explose – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Kero Blaster – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Royaume: Deux couronnes – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Lanota – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Dernier jour de juin – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Layers of Fear: Legacy – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

LEGO City Undercover – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

LEGO DC Super-Villains – 14,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Collection LEGO Harry Potter – 14,99 $ (au lieu de 49,99 $)

LEGO Jurassic World – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Jeu vidéo LEGO Ninjago Movie – 12,49 $ (au lieu de 49,99 $)

LEGO The Incredibles – 17,99 $ (au lieu de 59,99 $)

LEGO Worlds – 7,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Lethal League Blaze – 15,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Automne léger – 3,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Limbo – 6,69 $ (au lieu de 9,99 $)

Little Dragons Cafe – 17,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Little Inferno – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Little Nightmares: Complete Edition – 10,19 $ (au lieu de 29,99 $)

Lost in Harmony – 1,99 $ (au lieu de 6,99 $)

Lumines Remastered – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Mark of the Ninja: Remastered – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Masters of Anima – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Momodora: Reverie Under the Moonlight – 10,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Moonlighter – 9,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Mortal Kombat 11-23,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Moto Rush GT – 1,49 $ (au lieu de 14,99 $)

MudRunner: American Wilds – 11,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Mulaka – 6,99 $ (au lieu de 19,98 $)

Collection Mutant Mudds – 1,49 $ (au lieu de 14,99 $)

My Hero One’s Justice – 23,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Ma mémoire d’entre nous – 5,99 $ (au lieu de 14,99 $)

NAIRI: Tour de Shirin – 2,49 $ (au lieu de 4,99 $)

Musée Namco – 10,19 $ (au lieu de 29,99 $)

Naruto: Ultimate Ninja Storm – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

NBA 2K Playgrounds 2 – 7,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Next Up Hero – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Neuf parchemins – 5,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Observateur – 7,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Octodad: Dadliest Catch – 4,94 $ (au lieu de 14,99 $)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – 11,99 $ (au lieu de 39,99 $)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – 11,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Owlboy – 14,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Pillars of Eternity: Complete Edition – 39,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Pinstripe – 4,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Portal Knights – 20,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Puyo Puyo Champions – 3,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Remothered: Pères tourmentés – 20,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Riptide GP: Renegade – 2,99 $ (au lieu de 9,99 $)

River City Girls – 20,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Rogue Trooper Redux – 8,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Sausage Sports Club – 3,75 $ (au lieu de 15,00 $)

Scribblenauts: Showdown – 9,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Méga pack Scribblenauts – 9,99 $ (au lieu de 39,99 $)

SEGA Ages Alex Kidd dans Miracle World – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Columns II: A Journey Through Time – 5,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Gain Ground – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Ichidant-R – 5,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Out Run – 5,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Phantasy Star – 5,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Puyo Puyo – 5,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog – 5,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Space Harrier – 5,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Virtua Racing – 5,99 $ (au lieu de 7,99 $)

SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

Bug d’ombre – 4,49 $ (au lieu de 8,99 $)

Shantae: Half-Genie Hero – 20,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Forme du monde – 5,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Refrain de résonance brillante – 19,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Siralim 3 – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Skies of Fury DX – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Skullgirls 2nd Encore – 14,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Slay the Spire – 19,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Mince: l’arrivée – 2,49 $ (au lieu de 9,99 $)

Slime-san – 5,99 $ (au lieu de 11,99 $)

Sniper Elite 3 Ultimate Edition – 17,49 $ (au lieu de 34,99 $)

Sniper Elite V2 Remastered – 17,49 $ (au lieu de 34,99 $)

Sonic Forces – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Sonic Mania – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Spirit Hunter: NG – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Splasher – 4,49 $ (au lieu de 14,99 $)

SteamWorld Dig – 2,49 $ (au lieu de 9,99 $)

Stick It to the Man – 2,39 $ (au lieu de 11,99 $)

Sundered: Eldrich Edition – 6,59 $ (au lieu de 19,99 $)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – 23,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Super Mega Baseball 2: Ultimate Edition – 17,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – 29,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – 35,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – 19,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Sydney Hunter et la malédiction des Mayas – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 19,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Tangledeep – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Teslagrad – 2,99 $ (au lieu de 14,99 $)

The Jackbox Party Pack 4 – 12,49 $ (au lieu de 24,99 $)

The Jackbox Party Pack 5 – 17,99 $ (au lieu de 29,99 $)

The King’s Bird – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Le jeu vidéo LEGO Movie 2 – 15,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Le Seigneur des Anneaux: Jeu de cartes Aventure – 16,99 $ (au lieu de 24,99 $)

The Next Penelope – 1,99 $ (au lieu de 12,99 $)

This War of Mine: Complete Edition – 15,99 $ (au lieu de 39,99 $)

TowerFall – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Transistor – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Treasure Stack – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Tricky Towers – 10,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Trine 2: histoire complète – 8,49 $ (au lieu de 16,99 $)

Trine 3: Les artefacts du pouvoir – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Trine Enchanted Edition – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Trover sauve l’univers – 23,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Uurnog Uurnlimited – 0,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Valkyria Chronicles – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Valkyria Chronicles 4 – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Vallée – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Vampyr – 39,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Wandersong – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Wizard of Legend – 9,59 $ (au lieu de 15,99 $)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

World of Goo – 8,99 (au lieu de 14,99 $)

Monde à l’Ouest – 5,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Xeodrifter – 0,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Yono et les éléphants célestes – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

YumeNikki: Journal de rêve – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Ce n’est qu’une partie des dernières offres Switch eShop. Pour la liste complète, rendez-vous sur Site Web de Nintendo.

