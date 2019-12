Switch eShop deals – Blossom Tales, Cities: Skylines, Fast RMX, Hotline Miami Collection, Into the Breach, plus

Un certain nombre de nouvelles offres sont en cours d'exécution sur l'eShop Switch nord-américain. Il s'agit notamment de Blossom Tales, Cities: Skylines, Fast RMX, Hotline Miami Collection, Into the Breach, etc.

Voici les faits saillants complets:

Un nouveau monde troué – 2,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Un autre monde – 3,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Ape Out – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Aqua Kitty UDX – 3,59 $ (au lieu de 8,99 $)

Armello – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Un combat nommé robot – 0,99 $ (au lieu de 12,99 $)

Astro Duel Deluxe – 0,79 $ (au lieu de 7,99 $)

Atelier Lydie & Suelle – 35,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Atelier Ryza – 53,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Away: Journey to the Unxpected – 8,99 $ (au lieu de 16,99 $)

Axiom Verge – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Bastion – 2,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Batman: l'ennemi intérieur – 4,94 $ (au lieu de 11,99 $)

Batman: The Telltale Series – 4,94 $ (au lieu de 14,99 $)

Bourrage de batterie – 2,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Black The Fall – 4,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Chrome flamboyant – 8,49 $ (au lieu de 16,99 $)

Saignement – 3,59 $ (au lieu de 11,99 $)

Saignement 2 – 4,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Blossom Tales: The Sleeping King – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Poulet à la bombe – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Bomber Crew – 4,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Portail des constructeurs de ponts – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Broforce – 3,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Gouffre – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Cities: Skylines – 15,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Clustertruck – 4,95 $ (au lieu de 14,99 $)

Crossing Souls – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Crypte du NecroDancer – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Cube Creator X – 12,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Dark Devotion – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Dead by Daylight – 29,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Route de la mort au Canada – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Death Squared – 5,39 $ (au lieu de 14,99 $)

Deemo – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Défunt – 0,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Degrés de séparation – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Détention – 6,49 $ (au lieu de 12,99 $)

Dimension Drive – 1,94 $ (au lieu de 12,99 $)

Dokuro – 4,49 $ (au lieu de 8,99 $)

Drawful 2 – 3,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Entrez dans le donjon – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

RMX rapide – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Alliage féodal – 8,49 $ (au lieu de 16,99 $)

Forgotton Anne – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Pour le roi – 12,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Gal * Gun 2 – 17,99 $ (au lieu de 44,99 $)

Garage – 4,50 $ (au lieu de 14,99 $)

Gato Roboto – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

Gear.Club Unlimited – 8,99 $ (au lieu de 44,99 $)

Ghostbusters: Le jeu vidéo remasterisé – 17,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Goetia – 0,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Histoire de golf – 9,89 $ (au lieu de 14,99 $)

Gardien de cimetière – 6,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Groove Coaster Wai Wai Party !!!! – 49,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Guacamelee! 2 – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Guacamelee: Super Turbo Championship Edition – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Bonjour voisin – 10,00 $ (au lieu de 39,99 $)

Bonjour voisin cache-cache – 7,50 $ (au lieu de 29,99 $)

Gens cachés – 5,99 $ (au lieu de 11,99 $)

Hotline Miami Collection – 12,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Humain: Fall Flat – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Iconoclastes – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Infernium – 4,99 $ (au lieu de 24,95 $)

Into the Breach – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Kamiko – 1,99 $ (au lieu de 4,99 $)

Kona – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

L.A. Noire – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Doigts légers – 11,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Lightspeer: Double Speer Edition – 2,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Lumo – 11,97 $ (au lieu de 19,95 $)

Machinarium – 3,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Manticore: Galaxy on Fire – 5,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Membrane – 0,19 $ (au lieu de 9,99 $)

Mercenaries Saga Chronicles – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Minit – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Monster Boy et le royaume maudit – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

M. Shifty – 4,50 $ (au lieu de 14,99 $)

Mon frère lapin – 1,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Nefarious – 4,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Nekopara Vol.1 – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Nekopara Vol.2 – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Nekopara Vol.3 – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Nelke et les alchimistes légendaires – 41,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon – 29,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Pas un héros: édition Super Snazzy – 2,59 $ (au lieu de 12,99 $)

Oceanhorne: Monster of Uncharted Seas – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Octahedron: Transfixed Edition – 5,19 $ (au lieu de 12,99 $)

Override: Mech City Brawl – Super Charged Mega Edition – 25,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Pan-Pan A Tiny Big Adventure – 0,25 $ (au lieu de 5,00 $)

Pang Adventures – 3,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Party Crashers – 3,00 $ (au lieu de 15,00 $)

Party Golf – 3,00 $ (au lieu de 15,00 $)

Party Hard – 4,95 $ (au lieu de 14,99 $)

Perception – 2,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Phantom Trigger – 4,50 $ (au lieu de 14,99 $)

Pode – 12,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Punch Club – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Dimensions de type R EX – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Rabi-Ribi – 20,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Reigns: Kings & Queens – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

Rocket League – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Rogue Aces – 3,89 $ (au lieu de 12,99 $)

Runbow – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Saints Row: The Third – Le package complet – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Séparé – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Bug d'ombre – 3,14 $ (au lieu de 8,99 $)

Forme du monde – 5,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Générations d'abris – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Sky Rogue – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Snake Pass – 6,99 $ (au lieu de 19,99 $)

SpiritSphere DX – 2,50 $ (au lieu de 10,00 $)

Streets of Rogue – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Super Beat Sports – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Super One More Jump – 1,75 $ (au lieu de 7,00 $)

Surgeon Simulator CPR – 7,79 $ (au lieu de 12,99 $)

Tales From Space: Mutant Blobs Attack – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

The Coma: Recut – 5,99 $ (au lieu de 19,99 $)

The Final Station – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

The Flame in the Flood: Complete Edition – 5,24 $ (au lieu de 14,99 $)

The Jackbox Party Pack – 9,99 $ (au lieu de 24,99 $)

The Jackbox Party Pack 2 – 9,99 $ (au lieu de 24,99 $)

The Jackbox Party Pack 3 – 16,24 $ (au lieu de 24,99 $)

The Jackbox Party Pack 6 – 20,99 $ (au lieu de 29,99 $)

The Messenger – 11,99 $ (au lieu de 19,99 $)

The Red Strings Club – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Transistor – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Trine 4: The Nightmare Prince – 19,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Trine: Ultimate Collection – 29,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Truberbrook – 20,99 $ (au lieu de 29,99 $)

TumbleSeed – 4,94 $ (au lieu de 14,99 $)

Turok – 6,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Turok 2: Seeds of Evil – 6,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Ultra Space Battle Brawl – 1,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Unruly Heroes – 12,99 $ (au lieu de 19,99 $)

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – 9,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Velocity 2X – 5,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Voez – 15,00 $ (au lieu de 25,00 $)

Chemin du poing passif – 1,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Ouest de Loathing – 6,60 $ (au lieu de 11,00 $)

VOLONTÉ: Un monde merveilleux – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Windjammers – 5,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Ce n'est qu'une partie des dernières offres Switch eShop. Pour la liste complète, rendez-vous sur Site Web de Nintendo.

