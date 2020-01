Switch eShop deals – Gear.Club Unlimited 1 et 2, Gunman Clive HD Collection, Nidhogg 2, plus

Publié le 19 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch eShop

Un certain nombre de nouvelles offres sont en cours sur le eShop Switch nord-américain. Ceux-ci incluent les deux jeux Gear.Club Unlimited, Gunman Clive HD Collection, Nidhogg 2, et plus encore.

Voici les faits saillants complets:

Astérix et Obélix XXL 2 – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Blacksad: Under the Skin – 39,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Enterrez-moi, mon amour – 0,99 $ (au lieu de 4,99 $)

Chandelier – 10,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Quenouilles – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Chroma Squad – 11,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Dimension Drive – 1,94 $ (au lieu de 12,99 $)

Earthlock – 5,98 $ (au lieu de 29,90 $)

Flashback – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Gear.Club Unlimited – 8,99 $ (au lieu de 44,99 $)

Gear.Club Unlimited 2 – 19,79 $ (au lieu de 59,99 $)

Gunman Clive HD Collection – 1,99 $ (au lieu de 3,99 $)

Heroki – 1,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Icey – 6,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Juicy Realm – 11,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Les amoureux dans un espace dangereux – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Moto Rush GT – 1,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Nidhogg 2 – 6,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Circulaire souterraine – 4,79 $ (au lieu de 5,99 $)

Syberia 1 & 2 – 13,99 $ (au lieu de 34,99 $)

Toki – 5,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Hier Origins – 9,89 $ (au lieu de 29,99 $)

Ce n’est qu’une partie des dernières offres Switch eShop. Pour la liste complète, rendez-vous sur Site Web de Nintendo.

