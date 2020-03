Switch est toujours la console la plus vendue de 2020 aux États-Unis, en tête des graphiques de février

© Nintendo Life

On peut probablement s’y attendre alors que les fans de PlayStation et Xbox commencent à tourner leur attention vers le matériel de prochaine génération qui arrivera plus tard cette année, mais la Nintendo Switch est toujours la console de jeux la plus vendue de 2020 aux États-Unis.

La nouvelle vient de la société américaine d’études de marché NPD Group; L’analyste d’entreprise Mat Piscatella a partagé la mise à jour suivante.

“Nintendo Switch était la plate-forme matérielle la plus vendue de février en ventes unitaires et en dollars. Et [it] reste la plate-forme matérielle la plus vendue de l’année. “

Ce n’est pas le meilleur moment pour l’industrie du jeu dans son ensemble, cependant, les dépenses en matériel étant nettement inférieures en février par rapport à la même période l’année dernière. “Les dépenses en matériel en février 2020 ont chuté de 34% par rapport à il y a un an, pour atteindre 183 millions de dollars”, explique Piscatella. «Toutes les plates-formes de consoles du marché ont diminué par rapport à il y a un an. Les dépenses annuelles ont chuté de 35%, à 312 millions de dollars. “

Le Switch a eu du mal au Japon ces derniers temps, l’épidémie de coronavirus ayant eu un impact sur la distribution du modèle d’origine. Nos mises à jour régulières des cartes japonaises montrent que le modèle d’origine n’a déplacé que 4 424 unités la semaine dernière, malgré une position aux alentours de 80 000 par semaine avant qu’un impact ne se fasse sentir. Il est intéressant de noter que cela a entraîné une augmentation des ventes du Switch Lite, car les fans s’emparent du système qui leur est disponible.

.