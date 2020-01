Switch était la console la plus vendue aux États-Unis en 2019

La Nintendo Switch roule comme un rouleau compresseur à grande puissance depuis son lancement en 2017. Le système hybride s’est fait un nom dans les pays du monde entier, mais comment a-t-il fait sur le plus grand marché du jeu: les États-Unis? Vraiment bien, c’est le moins qu’on puisse dire.

Le NPD a récemment publié quelques chiffres qui ventilent diverses statistiques dans l’industrie. En ce qui concerne exclusivement le Switch, certaines de ses distinctions incluent être la console la plus vendue pour toute l’année 2019 (aux États-Unis). Pendant ce temps, la PS4 a pris le gâteau pour être le matériel le plus vendu de toute la décennie; il est logique compte tenu de la PS4 lancée en 2013.

De plus, le Switch Pro Controller était également l’accessoire de jeu le plus vendu pour toute l’année 2019 (encore une fois, aux États-Unis). Pour le contexte, le matériel de jeu vidéo a rapporté à lui seul 973 millions de dollars; le Switch en représente donc une quantité considérable (bien qu’il coûte toujours moins cher que la PS4 / Xbox One et leurs variantes mises à niveau).

Dans l’ensemble, c’est une bonne nouvelle pour Nintendo. Il est difficile d’imaginer qu’il y a moins de cinq ans, l’avenir de Nintendo dans l’industrie était sérieusement mis en doute. La Wii U ne menait clairement l’entreprise nulle part, et personne ne s’attendait à ce qu’elle en fasse vraiment un retour après avoir vendu seulement 13 millions d’unités. Maintenant, le Switch a vendu plus de 41 millions d’unités dans le monde et est en voie de vendre potentiellement près des numéros d’origine de la Wii, sinon plus. Les PS5 et Xbox Series X à venir s’avéreront tout à fait les concurrents d’un point de vue matériel, mais le plomb de base d’installation du Switch et l’unicité peuvent très bien le garder en sécurité pour le reste de son cycle de vie.

