Switch exclusive est devenu un succès grâce au coronavirus

Il n’est surprenant de personne que tout devienne une entreprise en ces temps et quelle que soit la délicatesse de la crise qui traverse le coronavirus, elle est également sujette aux profits et au milieu des restrictions imposées par le gouvernement chinois, il y a ceux qui font de l’argent avec les jeux vidéo. Plus précisément, une exclusivité Switch est celle qui a donné de quoi parler à cet égard.

Comme vous le savez, l’urgence sanitaire qui a affligé la population en Chine et qui a le monde sous contrôle a conduit le gouvernement de ce pays à prendre des décisions qui incluent des restrictions à la publicité dans certaines villes ou villages. Au milieu de la fermeture, il y a ceux qui se sont appuyés sur les jeux vidéo pour rendre leur séjour plus agréable et depuis que Switch, récemment lancé sur ce marché, se prête à jouer de différentes manières est devenu l’option pour de nombreux habitants. Cependant, parmi les jeux disponibles, il y en a un qui est actuellement préféré, Ring Fit Adventure, et selon un rapport de Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, la demansa a été telle que les vendeurs et revendeurs chinois sont stocker des copies dans d’autres parties du monde pour profiter de l’intérêt de cette proposition Nintendo pour la console hybride.

Les revendeurs chinois continuent d’acheter des stocks outre-mer de Ring Fit Adventure en grandes quantités pour les revendre en Chine, où le package se vend actuellement à plus de 250 $.

Pénuries mondiales + courtes vidéos virales présentant le jeu + impact du coronavirus sur la demande. pic.twitter.com/qrLOy9x8hv

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 20 février 2020

Fait intéressant, au milieu de cette situation, un rapport de Gamesindustry.biz a émergé qui indique que la chaîne de magasins EB Games en Australie a ordonné de limiter la vente de Ring Fit Adventure à 2 exemplaires par client après qu’il a été détecté que les utilisateurs avaient acquis jusqu’à 7 unités en un seul achat, qui ont été revendues sur des sites tels que eBay ou le site de Taobao chinois. Même les employés d’une succursale ont signalé que le nouveau stock de Ring Fit Adventure s’est vendu en 5 minutes.

En ce sens, la chaîne a indiqué qu’elle avait pris cette décision pour éviter la pénurie de Ring Fit Adventure en Australie et comme mesure pour empêcher la revente du jeu en Chine maintenant que son prix augmente en raison de la crise des coronavirus. De plus, EB Games a signalé que les exemplaires du jeu dans ses succursales commencent à être limités et que le stock devrait reprendre jusqu’à la fin mars ou début avril.

Puisque nous parlons de la relation entre le coronavirus et l’industrie du jeu vidéo, il a été révélé aujourd’hui que la PlayStation manquerait un autre événement en raison de cette situation. D’un autre côté, il est à craindre que l’impact ne commence à affecter la chaîne de fabrication et de distribution de Switch dans le monde entier.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

Source 1; Source 2

.