Switch Metroidvania Dandara obtient la mise à jour gratuite «Trials Of Fear Edition»

Dandara, un titre Metroidvania lancé sur Switch en 2018, vient d’être traité avec une toute nouvelle mise à jour connue sous le nom de Dandara: Trials of Fear Edition. La meilleure nouvelle? C’est totalement gratuit.

La mise à jour ajoute un tas de nouveaux contenus au jeu de base disponible sur Switch, Xbox One, PC et mobile, y compris trois nouveaux domaines à explorer, un nouveau patron, de nouveaux pouvoirs et plus encore. Nous avons en fait une liste complète de fonctionnalités pour vous ci-dessous:

Caractéristiques :

● Entrez dans les royaumes cachés – Trials of Fear ajoute trois nouveaux domaines à explorer, un nouveau grand patron, de nouveaux pouvoirs pour votre héros, de nouveaux morceaux de musique, une fin «secrète» bonus et des tonnes de mises à jour de qualité de vie.

● Découvrez le sel – Un tout nouveau focus sur l’histoire, étoffant la tradition du monde du sel. Trouvez de nouvelles descriptions, dialogues et cinématiques pour les personnages et les lieux nouveaux et existants!

● Exploration sans limites – Parcourez des environnements soigneusement conçus avec des sauts rapides et fluides dans toutes les dimensions, sans être gêné par la gravité.

● Contrôles innovants – Mélange homogène entre le mouvement et le combat, avec des contrôles intégrés nativement pour les entrées de la manette de jeu et de l’écran tactile.

● Progression difficile – Testez votre vitesse, vos compétences, votre intelligence et vos réflexes en résolvant des énigmes, en gagnant des power-ups et en accédant à des zones inexplorées avec vos nouvelles capacités.

● Un monde magnifique et immersif – Découvrez un monde audiovisuel qui prend vie avec de superbes pixel art et des compositions originales de bandes sonores.

Si vous n’avez pas vérifié celui-ci auparavant, il pourrait être utile de jeter un œil sur notre examen du jeu de base d’il y a quelques années; nous nous sommes sentis plutôt satisfaits de ce que nous avons vu:

Dandara est un jeu de plateforme 2D Metroidvania qui a admirablement l’intention de faire les choses différemment, de son récit imprégné de folklore brésilien à ses commandes peu orthodoxes et compatibles avec l’écran tactile. Il peut être un peu gênant de jouer en conséquence, et il a sa juste part de problèmes structurels, mais Dandara fournit un monde véritablement fascinant pour y passer du temps.



Avez-vous déjà joué à celui-ci sur Switch? Êtes-vous intrigué de tenter l’expérience après avoir entendu parler de cette mise à jour? Dites-nous ci-dessous.

