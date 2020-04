Switch n’a perdu aucun terrain et a battu des records de ventes aux États-Unis en mars!

Switch a été un succès dès le jour de sa sortie et les rapports hebdomadaires ou mensuels où la console Nintendo n’est pas à la pointe du marché sont déjà comptés. C’est pourquoi, comme chaque mois, le rapport du NPD Group a confirmé que le succès de la console hybride continue mais cette fois il y a aussi de bonnes nouvelles pour PS4 et Xbox One.

Achetez Nintendo Switch Lite sur Amazon:

Le rapport mensuel du NPD Group qui explique la vente de jeux et de consoles en mars, où le jeu le plus vendu était Animal Crossing: New Horizons, a donné de très bons résultats en termes de matériel, les ventes ayant augmenté de 63% par rapport à ce qui avait été enregistré. en mars 2019, ce qui correspond à 461 $ MDD. De plus, Switch a montré qu’il continue de vivre un grand moment car ses ventes ont doublé par rapport au même mois de l’année dernière et la PS4 et la Xbox One ont enregistré une augmentation des ventes de 25%.

US NPD HW – Les dépenses en matériel en mars 2020 ont augmenté de 63% par rapport à il y a un an, pour atteindre 461 millions de dollars. Les ventes de matériel Nintendo Switch ont plus que doublé par rapport à il y a un an, tandis que la PlayStation 4 et la Xbox One ont chacune augmenté de plus de 25%. – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 21 avril 2020

Dans le cas de la console hybride Nintendo, le rapport indique qu’elle a battu son propre record en termes de ventes en mars par rapport à ce qui avait été enregistré le même mois mais en 2017, au cas où vous ne vous souvenez pas que Switch a fait ses débuts le 3 mars de cette année. année provoquant une fureur sur le marché.

D’un autre côté, le succès de Switch au premier trimestre 2020 a placé la console comme le meilleur interprète qu’elle ait eu au cours de cette période par Nintendo, battant ainsi le record que la Nintendo DS a établi au premier trimestre 2010.

Restez ici à LEVEL UP.

.