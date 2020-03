Switch obtient une nouvelle “Action Epic” pour suivre Fortnite et Splatoon en 2020

Une nouvelle “épopée de jeu d’action à suivre” Splatoon et Fortnite“devrait sortir sur Nintendo Switch en 2020.

La nouvelle provient du dernier numéro de la bande dessinée mensuelle de CoroCoro au Japon (merci, Ryokutya2089 / Gematsu), qui taquinerait le jeu aux côtés d’un visuel clé qui met en vedette un garçon protagoniste et un mystérieux monstre dans une ville proche de New York. Cette image n’a pas encore été partagée en ligne, mais nous nous assurerons de la surveiller et de mettre à jour cet article s’il apparaît.

Il n’est pas encore clair quels studios sont derrière le titre, mais il se déroulerait dans “un nouveau monde qui utilise les performances de Switch à sa limite”, où “des batailles éclatent entre les gratte-ciel au milieu d’une ville paisible.”

Nous ne savons pas pour vous, mais cela semble assez excitant pour nous. Un dernier détail connu actuellement est qu’une adaptation manga du jeu est déjà en préparation.

Comme promis ci-dessus, nous mettrons à jour cette histoire lorsque nous en apprendrons davantage. D’ici là, n’hésitez pas à partager vos réflexions sur ce que cela pourrait être dans les commentaires ci-dessous.

