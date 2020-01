Bienvenue dans un autre épisode du podcast Switch On! Byleth a récemment été révélé comme le dernier personnage du premier Smash Fighters Pass, et nous avons des opinions! Nous avons également pensé qu’il serait amusant de regarder vers le prochain lot de Smash DLC et de mettre en évidence nos scénarios de rêve pour de nouveaux personnages. Entre les icônes propriétaires, les favoris tiers et les chouchous indépendants, il y a encore beaucoup de personnages à choisir!

Rejoignez Ben, Steven et Jeff alors qu’ils décomposent tout et partagent leurs pensées! Vous pouvez consulter la version vidéo en cliquant sur l’intégration YouTube ci-dessous. Si vous préférez utiliser uniquement l’audio, vous pouvez le vérifier sur SoundCloud en cliquant ici.

Switch On Podcast veut que ces six combattants deviennent Smash DLC